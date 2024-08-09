Sunt foarte mulțumit de alegerea făcută. După fiecare periere ai senzația că tocmai ai venit de la stomatolog. Și, ce mă încântă foarte mult este durata de viață a acumulatorului. Am aproape 2 săptămâni, cu două folosirii zilnice, și încă mai funcționează că și când aș fi încărcat-o recent. Bravo! O bună alegere.