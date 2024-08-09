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2 moduri de periaj
62.000 mișcări/minut
1x Capăt W2 Optimal White
Toc de transport
Ataşează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafaţă şi a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deşi pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albeşte dinţii în numai o săptămână.
Indiferent dacă doreşti să te axezi pe îndepărtarea plăcii bacteriene sau doreşti să oferi dinţilor un plus de lustruire, ne putem ocupa de ambele: modul Clean oferă curăţare superioară, iar modul White este ideal pentru eliminarea petelor de suprafaţă.
Îţi garantăm o experienţă sigură de periere a dinţilor: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane şi faţete dentare, ajută la prevenirea cariilor şi îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor.
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4.7
din 5
123
Recenzii
92%
recomandă acest produs
Alergătorul
09/08/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Toate însușirile la nivel maxim
Sunt foarte mulțumit de alegerea făcută. După fiecare periere ai senzația că tocmai ai venit de la stomatolog. Și, ce mă încântă foarte mult este durata de viață a acumulatorului. Am aproape 2 săptămâni, cu două folosirii zilnice, și încă mai funcționează că și când aș fi încărcat-o recent. Bravo! O bună alegere.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4500 HX6839/28 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4500 HX6839/28 Periuţă de dinţi sonică electrică
Alicia_Cat
13/12/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs excelent
De cand utilizez aceasta periuta, spalatul pe dinti a devenit o placere si chiar am constatat o imbunatatire, atat in modul in care imi curata dintii, cat si prin faptul ca acestia au devenit mai albi. O alegere inspirata, desi inainte foloseam rar genul acesta de produs
Avantaje
Curata foarte bine si albeste dintii
Dezavantaje
Nu am constatat dezavantaje
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Periuţă de dinţi sonică electrică
LMay
19/06/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Periuță de dinți HX6830/53
Bună ziua! Sunt foarte mulțumit de periuță de dinți Philips Sonicare HX6830/53, dinți sunt spălați foarte bine, după spălare se simte efectul periajului, dantura este curățată temeinic.
Avantaje
Curățare foarte bună a danturii!
Dezavantaje
Deocamdată, nu îmi dau seama
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Periuţă de dinţi sonică electrică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală