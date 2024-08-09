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  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.

Producție oprită

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500Periuţă de dinţi sonică electrică

HX6839/28

4.7
| (123) Recenzii | 92% recomandă acest produs
Dinţi mai albi. În mod delicat.
Simte diferenţa unei curăţări delicate cu senzorul nostru de presiune, totodată albindu-ţi dinţii în doar o săptămână.
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Încearcă 30 zile sau banii înapoi

Dinţi mai albi în doar o săptămână.

Dinţi mai albi. În mod delicat.

  • 2 moduri de periaj

  • 62.000 mișcări/minut

  • 1x Capăt W2 Optimal White

  • Toc de transport

Albeşte dinţii în numai o săptămână

Albeşte dinţii în numai o săptămână

Ataşează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafaţă şi a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deşi pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albeşte dinţii în numai o săptămână.

Mod Clean and White

Mod Clean and White

Indiferent dacă doreşti să te axezi pe îndepărtarea plăcii bacteriene sau doreşti să oferi dinţilor un plus de lustruire, ne putem ocupa de ambele: modul Clean oferă curăţare superioară, iar modul White este ideal pentru eliminarea petelor de suprafaţă.

Sigură şi delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice şi dentare

Sigură şi delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice şi dentare

Îţi garantăm o experienţă sigură de periere a dinţilor: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane şi faţete dentare, ajută la prevenirea cariilor şi îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.7

din 5

123

Recenzii

92%

recomandă acest produs

5
4
3
2
1

Alergătorul

09/08/2024

România

Parte a unei promoții

Cumpărător verificat

Toate însușirile la nivel maxim

Sunt foarte mulțumit de alegerea făcută. După fiecare periere ai senzația că tocmai ai venit de la stomatolog. Și, ce mă încântă foarte mult este durata de viață a acumulatorului. Am aproape 2 săptămâni, cu două folosirii zilnice, și încă mai funcționează că și când aș fi încărcat-o recent. Bravo! O bună alegere.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4500 HX6839/28 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4500 HX6839/28 Periuţă de dinţi sonică electrică

Alicia_Cat

13/12/2023

România

Parte a unei promoții

Cumpărător verificat

Un produs excelent

De cand utilizez aceasta periuta, spalatul pe dinti a devenit o placere si chiar am constatat o imbunatatire, atat in modul in care imi curata dintii, cat si prin faptul ca acestia au devenit mai albi. O alegere inspirata, desi inainte foloseam rar genul acesta de produs

Avantaje

Curata foarte bine si albeste dintii

Dezavantaje

Nu am constatat dezavantaje

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Periuţă de dinţi sonică electrică

LMay

19/06/2023

România

Parte a unei promoții

Cumpărător verificat

Periuță de dinți HX6830/53

Bună ziua! Sunt foarte mulțumit de periuță de dinți Philips Sonicare HX6830/53, dinți sunt spălați foarte bine, după spălare se simte efectul periajului, dantura este curățată temeinic.

Avantaje

Curățare foarte bună a danturii!

Dezavantaje

Deocamdată, nu îmi dau seama

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Periuţă de dinţi sonică electrică

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală