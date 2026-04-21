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Producție oprită
HX6800/44
HX680B
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1 mod de periaj, 2 niveluri de intensitate
62.000 mișcări/minut
1x Capăt W2 Optimal White
Senzor de presiune
Ataşează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafaţă şi a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deşi pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albeşte dinţii în numai o săptămână.
Îţi garantăm o experienţă sigură de periere a dinţilor: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane şi faţete dentare, ajută la prevenirea cariilor şi îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor.
Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinţi, iar mişcările sale de periere desprind şi îndepărtează placa bacteriană pentru o curăţare zilnică excepţională.
4.7
din 5
779
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Crissyy
21/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelentă!
Nu am nici o obiecție! Am avut altă periuța de la alt brand , rotativă dar este nimic pe lângă aceasta sonica! Asta chiar CURATĂ! Simți ca intr adevăr ÎȚI CURĂȚĂ BINEEEEE DINȚII!!!!! Genială ! Nota 20!!!!
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Periuţă de dinţi sonică electrică
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Periuţă de dinţi sonică electrică
Zoliasi
09/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun.
Am mai avut o periuta sonicare si am fost multumit de ea.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Periuţă de dinţi sonică electrică
Brahutz
01/08/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Cumpărat pentru soție,care este încântată de produs.
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Periuţă de dinţi sonică electrică
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Periuţă de dinţi sonică electrică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală