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Producție oprită
3 moduri
1 cap de periere
S-a dovedit că acţiunea de curăţare dinamică a acestei periuţe de dinţi şi contactul direct mai larg cu fiecare dinte îndepărtează petele de zi cu zi pentru a menţine albul natural al dinţilor.
2 minute în modul Clean cu 30 de secunde suplimentare în modul White pentru a te concentra asupra dinţilor vizibili din faţă. Îndepărtează petele de zi cu zi, precum cafeaua, ceaiul, tutunul şi vinul roşu. Albeşte dinţii cu 2 nuanţe în numai 2 săptămâni.*
Pentru curăţare zilnică excepţională. Contribuie la menţinerea tratamentelor de albire.
4.7
din 5
157
Recenzii
91%
recomandă acest produs
Bianca19
02/09/2019
România
Foarte multumita
Am achizitionat aceasta periuta de dinti, fiind prima mea periuta electrica si sunt foarte multumita de acest produs. Bateria dureaza pana la 2 saptamani in cazul a 2 utilizari pe zi, dimineata si seara. Este usor de transportat datorita tocului care l-am primit la achizitionare. Raport calitate - pret, excelent! Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite HX6732/37 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite HX6732/37 Periuţă de dinţi sonică electrică
Dacian
08/05/2019
România
Periuta excelenta
Este o periuta de dinti excelenta. - rezista bine in timp - programe bune in special pentru copii - consumabile la preturi acceptabile
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite HX6731/02 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite HX6731/02 Periuţă de dinţi sonică electrică
AnnaCocea
04/09/2018
România
Este un produs foarte bun.
Ma ajuta foarte mult mai ales ca am aparat dentar si cu periuta normala nu pot curata cum trebuie.. Am avut inainte si Sonicare Diamond clean. O alta periuta extrem de buna. Acuma am schimbat ca aveati oferta cu 2.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite HX6732/37 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite HX6732/37 Periuţă de dinţi sonică electrică
pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală