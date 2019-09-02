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  • Dinţi mai albi, mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi, mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi, mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi, mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi, mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi, mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi, mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi, mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi, mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi, mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi, mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi, mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi, mai sănătoşi

Producție oprită

Philips Sonicare HealthyWhitePeriuţă de dinţi sonică electrică

HX6731/02

4.7
| (157) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Dinţi mai albi, mai sănătoşi
Toţi apreciază un zâmbet strălucitor şi alb. Lasă albul natural al dinţilor tăi să strălucească. S-a demonstrat că periuţa de dinţi electrică HealthyWhite îndepărtează petele de zi cu zi în numai două săptămâni dacă se utilizează în mod regulat modul Clean & White.
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Periuţa de dinţi desăvârşită pentru dinţi mai albi

Dinţi mai albi, mai sănătoşi

  • 3 moduri

  • 1 cap de periere

Dinţi mai albi în mod natural cu ajutorul tehnologiei sonice

Dinţi mai albi în mod natural cu ajutorul tehnologiei sonice

S-a dovedit că acţiunea de curăţare dinamică a acestei periuţe de dinţi şi contactul direct mai larg cu fiecare dinte îndepărtează petele de zi cu zi pentru a menţine albul natural al dinţilor.

Mod Clean and White: s-a demonstrat că îndepărtează petele

Mod Clean and White: s-a demonstrat că îndepărtează petele

2 minute în modul Clean cu 30 de secunde suplimentare în modul White pentru a te concentra asupra dinţilor vizibili din faţă. Îndepărtează petele de zi cu zi, precum cafeaua, ceaiul, tutunul şi vinul roşu. Albeşte dinţii cu 2 nuanţe în numai 2 săptămâni.*

Mod Clean: mod standard 2 minute

Pentru curăţare zilnică excepţională. Contribuie la menţinerea tratamentelor de albire.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

157

Recenzii

91%

recomandă acest produs

02/09/2019

România

România

Foarte multumita

Am achizitionat aceasta periuta de dinti, fiind prima mea periuta electrica si sunt foarte multumita de acest produs. Bateria dureaza pana la 2 saptamani in cazul a 2 utilizari pe zi, dimineata si seara. Este usor de transportat datorita tocului care l-am primit la achizitionare. Raport calitate - pret, excelent! Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite HX6732/37 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite HX6732/37 Periuţă de dinţi sonică electrică

08/05/2019

România

România

Periuta excelenta

Este o periuta de dinti excelenta. - rezista bine in timp - programe bune in special pentru copii - consumabile la preturi acceptabile

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite HX6731/02 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite HX6731/02 Periuţă de dinţi sonică electrică

04/09/2018

România

România

Este un produs foarte bun.

Ma ajuta foarte mult mai ales ca am aparat dentar si cu periuta normala nu pot curata cum trebuie.. Am avut inainte si Sonicare Diamond clean. O alta periuta extrem de buna. Acuma am schimbat ca aveati oferta cu 2.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite HX6732/37 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite HX6732/37 Periuţă de dinţi sonică electrică

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Referințe

  1. pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean

  2. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală