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Philips Sonicare For Kids Periuţă de dinţi sonică electrică
Producție oprită
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HX6381/02
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Paşaport eco - English (US)
Manual de utilizare
Toate (12)
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
Pot înlocui bateria periuţei de dinţi Sonicare?
De ce necesită permisiuni aplicaţia Philips Sonicare
De ce există un spaţiu între capul de periere şi mâner?
Pot utiliza încărcătorul Sonicare cu alte periuţe de dinţi?
Philips SonicareHusă de transport din plastic
Philips SonicareBază de încărcare
Nu îmi pot conecta periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare
Capul de periere cade de pe periuţa de dinţi Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu vibrează
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu se încarcă
Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează mai slab
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