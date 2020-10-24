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Periuţe de dinţi electrice
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Philips Sonicare pentru copii Periuţă de dinţi sonică electrică
Producție oprită
Asistență
HX6311/07
HX6320
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Manual de utilizare
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În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
Pot înlocui bateria periuţei de dinţi Sonicare?
De ce necesită permisiuni aplicaţia Philips Sonicare
Ce cap de periere se potriveşte cu periuţa mea de dinţi Sonicare?
Ce indică ledurile de stare a bateriei de pe periuţa de dinţi Sonicare?
Philips SonicareHusă de transport din plastic
Philips SonicareBază de încărcare
Capul meu de periere este dificil de ataşat sau de scos.
Nu îmi pot conecta periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare
Capul de periere cade de pe periuţa de dinţi Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu vibrează
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu se încarcă
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