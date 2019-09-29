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HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX6838
HX6830/35
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/47
HX684P
HX6859/29
HX683B
HX6830/44
2 x capete de periere
Gingii sensibile
Pentru orice periuță Sonicare
Periaj premium
Culoare: Alb
S-a demonstrat clinic că perii deşi, de înaltă calitate îndepărtează mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală
Acest cap de periere Philips Sonicare Sensitive este prevăzut cu peri foarte moi, pentru o curăţare delicată, dar eficientă. De asemenea, profilul conturat al perilor se potriveşte formei dinţilor tăi, pentru o experienţă de periat ultrasensibilă. Disponibil şi în dimensiuni mai mici, compacte, pentru curăţare de precizie.
Capul de periere Sensitive se potriveşte perfect cu mânerul oricărei periuţe de dinţi Philips Sonicare, cu excepţia PowerUp Battery şi Essence. Nu trebuie decât să îl ataşezi şi detaşezi pentru înlocuire şi curăţare simple.
4.8
din 5
102
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Adriana66
29/09/2019
România
Recomand !
Recomand! Perii sunt foarte moi si delicati potrivit persoanelor cu dinti si gingii sensibile, capatul de perie este excelent se fixeaza foarte usor de manerul periutei.
Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică
cristi89
20/09/2019
România
Super
Un capat de perie excelent, potrivit persoanelor cu dinti si gingii sensibile. Folosind acest capat poti uita de sangerarile gingivale. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică
alx00
18/09/2019
România
Fresh!
Capetele sunt moi si calitative.Recomand celor care sufera de gingivita sau celor care folosesc o periuta Sonicare pentru prima data.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică