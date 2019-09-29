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  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.

Producție oprită

Philips Sonicare S SensitiveCapete standard pentru periuţa sonică

HX6052/07

4.8
| (102) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
Capul de periuţă de dinţi Philips Sonicare S Sensitive este perfect pentru cei care doresc să-şi amelioreze durerile cauzate de gingiile şi dinţii sensibili. Vei obţine o curăţare eficientă şi delicată cu gingiile.
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DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Periuţă de dinţi reîncărcabilă

HX992W

HX9917/88

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ProtectiveClean 4500

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HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

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HX6800/35

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX684B

HX6850/47

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX684P

HX6859/29

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX683B

HX6830/44

Curăţare superioară pentru gingii şi dinţi sensibili

Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.

  • 2 x capete de periere

  • Gingii sensibile

  • Pentru orice periuță Sonicare

  • Periaj premium

  • Culoare: Alb

Îndepărtează mai multă placă bacteriană decât o periuţă manuală

Îndepărtează mai multă placă bacteriană decât o periuţă manuală

S-a demonstrat clinic că perii deşi, de înaltă calitate îndepărtează mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

Designul inovator al perilor îndepărtează delicat placa bacteriană

Designul inovator al perilor îndepărtează delicat placa bacteriană

Acest cap de periere Philips Sonicare Sensitive este prevăzut cu peri foarte moi, pentru o curăţare delicată, dar eficientă. De asemenea, profilul conturat al perilor se potriveşte formei dinţilor tăi, pentru o experienţă de periat ultrasensibilă. Disponibil şi în dimensiuni mai mici, compacte, pentru curăţare de precizie.

Design cu ataşare printr-un clic, pentru fixarea simplă a capului de periere

Design cu ataşare printr-un clic, pentru fixarea simplă a capului de periere

Capul de periere Sensitive se potriveşte perfect cu mânerul oricărei periuţe de dinţi Philips Sonicare, cu excepţia PowerUp Battery şi Essence. Nu trebuie decât să îl ataşezi şi detaşezi pentru înlocuire şi curăţare simple.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

102

Recenzii

98%

recomandă acest produs

1

29/09/2019

România

România

Recomand !

Recomand! Perii sunt foarte moi si delicati potrivit persoanelor cu dinti si gingii sensibile, capatul de perie este excelent se fixeaza foarte usor de manerul periutei.

Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

20/09/2019

România

România

Super

Un capat de perie excelent, potrivit persoanelor cu dinti si gingii sensibile. Folosind acest capat poti uita de sangerarile gingivale. Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

18/09/2019

România

România

Fresh!

Capetele sunt moi si calitative.Recomand celor care sufera de gingivita sau celor care folosesc o periuta Sonicare pentru prima data.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

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