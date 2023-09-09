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Producție oprită
HX6350
HX6352/42
HX6350
HX6313/71
HX6340
HX6313/72
HX6322/12
HX6352/11
HX6340
HX6322/04
2 x capete de periere
Îngrijire dantură copii
Pentru copii peste 7 ani
Cap de periere lung
Culoare: Albastru
Capul de periere standard Philips Sonicare for Kids are un profil conturat astfel încât să se potrivească dinţilor copilului tău cu vârsta de peste 7 ani şi peri moi care asigură o experienţă de periaj delicată. De asemenea, este prevăzut cu o perniţă de cauciuc pe spatele capului de periere, pentru o curăţare mai sigură şi mai plăcută. Disponibil şi într-o variantă compactă mai mică pentru copii cu vârsta de peste 4 ani.
Conform datelor demonstrate clinic, capul de periere Philips Sonicare for Kids asigură îndepărtarea superioară a plăcii bacteriene, comparativ cu o periuţă de dinţi manuală. Ajută-ţi copiii să aibă o protecţie mai bună împotriva cariilor dentare şi vizite mai plăcute la dentist. Rezultate mai bune la controlul stomatologic periodic.
Puterea sonică a periuţelor noastre de dinţi îţi permite să valorifici la maxim timpul limitat pe care îl acordă copiii perierii dinţilor, ajutându-i să deprindă obiceiuri sănătoase şi să îşi perfecţioneze tehnica de periaj.
5.0
din 5
62
Recenzii
100%
recomandă acest produs
09/09/2023
România
Produs
De unde găsesc doar încărcătorul pentru periuta?Ajutatima
Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6044/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6044/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Kenzo508
27/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Atentie la capetele comandate
Exista 2 categorii de capete de periuta pt copii, unele mai mici si altele un pic mai mari. Fetita mea are din ambele, din pacate doar pe cele mici le poate folosi, cele mari eventual le folosesc eu, fiind cumva pt copiii mai mari. Fetita mea are 9 ani, dar are alura unui copil de 11.
Avantaje
E singura periuta pe care o foloseste fiica mea din periutle electrice, e mai blanda!
Dezavantaje
Nu sunt capete rotative, ci doar pulseaza! Aentie la dimensiunea capatului de periere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru Copii HX6042/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru Copii HX6042/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Moni
16/04/2019
România
superbun
Un accesoriu foarte buna pt dinti si pentru adulti si pentru copii
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru Copii HX6042/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru Copii HX6042/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală