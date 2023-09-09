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Producție oprită

Philips Sonicare pentru CopiiCapete standard pentru periuţa sonică

HX6042/33

5
| (62) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Curăţare superioară în câteva secunde.*
Capul de periuţă de dinţi Sonicare For Kids este perfect pentru gurile mici cu dinţi în creştere. Funcţionează exclusiv cu periuţa de dinţi electrică For Kids şi împreună oferă o experienţă sigură şi mai plăcută, pe care copii o găsesc amuzantă şi care le creează obiceiuri sănătoase.
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for Kids

for Kids
Periuţă de dinţi electrică pentru copii

HX6350

HX6352/42

pentru copii

pentru copii
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX6350

HX6313/71

pentru copii

pentru copii
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX6340

HX6313/72

for Kids

for Kids
Periuţă de dinţi electrică pentru copii

HX6322/12

For Kids

For Kids
Periuţă de dinţi electrică pentru copii

HX6352/11

for Kids

for Kids
Periuţă de dinţi electrică pentru copii

HX6340

HX6322/04

Curăţă şi protejează zâmbetele în creştere ale copiilor de peste 7 ani

Curăţare superioară în câteva secunde.*

  • 2 x capete de periere

  • Îngrijire dantură copii

  • Pentru copii peste 7 ani

  • Cap de periere lung

  • Culoare: Albastru

Vârsta 7+

Vârsta 7+

Capul de periere standard Philips Sonicare for Kids are un profil conturat astfel încât să se potrivească dinţilor copilului tău cu vârsta de peste 7 ani şi peri moi care asigură o experienţă de periaj delicată. De asemenea, este prevăzut cu o perniţă de cauciuc pe spatele capului de periere, pentru o curăţare mai sigură şi mai plăcută. Disponibil şi într-o variantă compactă mai mică pentru copii cu vârsta de peste 4 ani.

Cu până la 75% mai eficient decât o periuţă de dinţi manuală

Cu până la 75% mai eficient decât o periuţă de dinţi manuală

Conform datelor demonstrate clinic, capul de periere Philips Sonicare for Kids asigură îndepărtarea superioară a plăcii bacteriene, comparativ cu o periuţă de dinţi manuală. Ajută-ţi copiii să aibă o protecţie mai bună împotriva cariilor dentare şi vizite mai plăcute la dentist. Rezultate mai bune la controlul stomatologic periodic.

Calitatea superioară a curăţării face ca fiecare secundă să fie mai importantă

Calitatea superioară a curăţării face ca fiecare secundă să fie mai importantă

Puterea sonică a periuţelor noastre de dinţi îţi permite să valorifici la maxim timpul limitat pe care îl acordă copiii perierii dinţilor, ajutându-i să deprindă obiceiuri sănătoase şi să îşi perfecţioneze tehnica de periaj.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

62

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

09/09/2023

România

România

Produs

De unde găsesc doar încărcătorul pentru periuta?Ajutatima

Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6044/33 Capete standard pentru periuţa sonică

Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6044/33 Capete standard pentru periuţa sonică

27/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Atentie la capetele comandate

Exista 2 categorii de capete de periuta pt copii, unele mai mici si altele un pic mai mari. Fetita mea are din ambele, din pacate doar pe cele mici le poate folosi, cele mari eventual le folosesc eu, fiind cumva pt copiii mai mari. Fetita mea are 9 ani, dar are alura unui copil de 11.

Avantaje

E singura periuta pe care o foloseste fiica mea din periutle electrice, e mai blanda!

Dezavantaje

Nu sunt capete rotative, ci doar pulseaza! Aentie la dimensiunea capatului de periere

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru Copii HX6042/33 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru Copii HX6042/33 Capete standard pentru periuţa sonică

16/04/2019

România

România

superbun

Un accesoriu foarte buna pt dinti si pentru adulti si pentru copii

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru Copii HX6042/33 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru Copii HX6042/33 Capete standard pentru periuţa sonică

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală