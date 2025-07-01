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Capete pentru periuţe de dinţi
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Philips Sonicare ProResults Capete standard pentru periuţa sonică
Producție oprită
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HX6011
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Ce cap de periere se potriveşte cu periuţa mea de dinţi Sonicare?
De ce există un spaţiu între capul de periere şi mâner?
Capul de periere cade de pe periuţa de dinţi Sonicare
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