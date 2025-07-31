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  • Performanţă superioară.* Calitate garantată.
  • Performanţă superioară.* Calitate garantată.
  • Performanţă superioară.* Calitate garantată.
  • Performanţă superioară.* Calitate garantată.
  • Performanţă superioară.* Calitate garantată.
  • Performanţă superioară.* Calitate garantată.
  • Performanţă superioară.* Calitate garantată.

Producție oprită

Philips Sonicare ProResultsCapete standard pentru periuţa sonică

HX6011

4.7
| (160) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Performanţă superioară.* Calitate garantată.
Fiind unul dintre capetele de periuţă de dinţi din gama de vârf, Philips Sonicare ProResults este perfect pentru utilizatorii noi sau vechi de periuţe Sonicare care doresc pur şi simplu acea experienţă de curăţare autentică Sonicare la o valoare incredibilă.
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Produse compatibile
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Set 2 Periuţe de dinţi electrice

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX684B

HX6850/47

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX684P

HX6859/29

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX683B

HX6830/44

Performanţă superioară la calitate superioară

Performanţă superioară.* Calitate garantată.

  • Pachet de 1

  • Dimensiune standard

  • Ataşare printr-un clic

  • Curăţare de jur-împrejur

Performanţă optimizată cu Philips Sonicare

Performanţă optimizată cu Philips Sonicare

Acest cap de periuţă de dinţi Philips Sonicare are un profil conturat astfel încât să se potrivească firesc formei dinţilor şi să cureţe zonele greu accesibile.

Elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

Elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

Acest cap de periuţă de dinţi elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinţi, iar mişcările sale de periere desprind şi îndepărtează placa bacteriană pentru o curăţare zilnică excepţională.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

160

Recenzii

96%

recomandă acest produs

31/07/2025

România

România

Produs excelent

Datorită designului curbat al periilor, ajung ușor și în zonele mai greu accesibile, contribuind la o igienă orală superioară. Se instalează simplu printr-un sistem de tip „click-on” și au indicatori de uzură care semnalizează momentul schimbării. Recomand persoanelor cu probleme la gingie!

Avantaje

Ușor de montat

Dezavantaje

pretul cam maricel

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProResults HX6012/87 capete de periere 2 la pachet

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProResults HX6012/87 capete de periere 2 la pachet

25/07/2025

România

România

Clasic si eficient!

Capete de periuță super moi, curăță bine și sunt blânde. Le folosesc de câteva săptămâni și simt diferența

Acest review a fost făcut pentru ProResults HX6012/87 capete de periere 2 la pachet

Acest review a fost făcut pentru ProResults HX6012/87 capete de periere 2 la pachet

31/07/2023

România

România

Super

Folosesc de mai mult timp gama sonicare și nu m a dezamăgit niciodată!

Avantaje

Foarte utila periuța, gingiile nu sângerează.

Dezavantaje

Nu sunt

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProResults HX6012/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProResults HX6012/07 Capete standard pentru periuţa sonică

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală