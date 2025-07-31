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Producție oprită
HX6838
HX6830/35
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/47
HX684P
HX6859/29
HX683B
HX6830/44
Pachet de 1
Dimensiune standard
Ataşare printr-un clic
Curăţare de jur-împrejur
Acest cap de periuţă de dinţi Philips Sonicare are un profil conturat astfel încât să se potrivească firesc formei dinţilor şi să cureţe zonele greu accesibile.
Acest cap de periuţă de dinţi elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală
Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinţi, iar mişcările sale de periere desprind şi îndepărtează placa bacteriană pentru o curăţare zilnică excepţională.
4.7
din 5
160
Recenzii
96%
recomandă acest produs
ioni2487
31/07/2025
România
Produs excelent
Datorită designului curbat al periilor, ajung ușor și în zonele mai greu accesibile, contribuind la o igienă orală superioară. Se instalează simplu printr-un sistem de tip „click-on” și au indicatori de uzură care semnalizează momentul schimbării. Recomand persoanelor cu probleme la gingie!
Avantaje
Ușor de montat
Dezavantaje
pretul cam maricel
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProResults HX6012/87 capete de periere 2 la pachet
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProResults HX6012/87 capete de periere 2 la pachet
Bianca322
25/07/2025
România
Clasic si eficient!
Capete de periuță super moi, curăță bine și sunt blânde. Le folosesc de câteva săptămâni și simt diferența
Acest review a fost făcut pentru ProResults HX6012/87 capete de periere 2 la pachet
Acest review a fost făcut pentru ProResults HX6012/87 capete de periere 2 la pachet
Raducueu
31/07/2023
România
Parte a unei promoții
Super
Folosesc de mai mult timp gama sonicare și nu m a dezamăgit niciodată!
Avantaje
Foarte utila periuța, gingiile nu sângerează.
Dezavantaje
Nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProResults HX6012/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProResults HX6012/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală