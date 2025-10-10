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  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
  • Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei

Philips Sonicare Power Flosser 3000Duș bucal portabil

HX3826/31

4.5
| (170) Recenzii | 88% recomandă acest produs
Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei
Bucură-te de îngrijire completă cu aparatul de curăţare interdentară fără fir Philips Sonicare 3000. Tehnologia Quad Stream îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în 2 săptămâni. Curăţă în profunzime între dinţi şi sub linia gingivală, îndepărtând până la 99% din placă şi acţionând delicat asupra gingiilor*
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Acest produs

Power Flosser 3000 Duș bucal portabil

Power Flosser 3000
Duș bucal portabil

388,86 lei

  • F1 Standard nozzle

    F1 Standard nozzle
    Capăt irigator oral

    115,99 lei

  • F3 Quad Stream nozzle

    F3 Quad Stream nozzle
    Capete irigator oral

    125,99 lei

388,86 lei

388,86 lei

Elimină până la 99% din placa bacteriană de sub linia gingiei*

Grijă completă, chiar şi sub linia gingiei

  • 2 moduri de curățare, 3 intensități

  • Tehnologie QuadStream și Pulsewave 360°

  • 2x Capete de curățare: F1 Standard + F3 QuadStream

  • Rezervor de 250 ml

  • Husă de călătorie

Tehnologia Quad Stream: îndepărtare delicată, dar eficientă, a plăcii bacteriene

Tehnologia Quad Stream: îndepărtare delicată, dar eficientă, a plăcii bacteriene

Tehnologia Quad Stream, cu vârful unic în formă de X, acoperă delicat o suprafaţă mai mare cu mai puţin efort. Jeturile blânde, dar eficiente, sunt orientate cu precizie pentru a ajunge în zonele unde periajul singur nu poate ajunge, inclusiv în acele spaţii de până la 6 mm sub linia gingiei, unde placa bacteriană poate persista, îndepărtând până la 99% din aceasta cu uşurinţă şi delicateţe.

Până la de 2 ori mai eficient în îndepărtarea plăcii**

Până la de 2 ori mai eficient în îndepărtarea plăcii**

Fapt dovedit clinic: sănătate superioară a gingiilor datorită tehnologiei Quad Stream. Aparatul de curăţare interdentară fără fir Sonicare 3000 este până la de 2 ori mai eficient decât periuţele interdentare în îndepărtarea plăcii.** Îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în doar 2 săptămâni.**

Rezervor de apă de 250 ml cu umplere uşoară pentru o curăţare completă în 60 s***

Rezervor de apă de 250 ml cu umplere uşoară pentru o curăţare completă în 60 s***

Rezervorul de apă de 250 ml, uşor de umplut şi detaşabil, conţine suficientă apă pentru o utilizare completă de 60 de secunde şi chiar până la 90 de secunde în modul Deep Clean. Fără opriri pentru reumplere! Înainte de următoarea utilizare, roteşte pentru a detaşa rezervorul şi umple-l de sus sau foloseşte orificiul de umplere lateral. Lasă orificiul deschis după utilizare pentru a facilita uscarea.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

170

Recenzii

88%

recomandă acest produs

10/10/2025

România

România

Produs premium

Sunt super-multumir de acest produs! l-am achizitionat acum vreo 2 luni si am scapat, datorita lui, de sangerari gingivale. Deasemenea nu mai am motiv sa folosesc ata dentara! Astept ca firma sa puna pe piata un produs mai mic, tot cu acumulator, sa il pot lua in permanenta cu mine si sa il folosesc dupa fiecare masa!

Acest review a fost făcut pentru Power Flosser 3000 HX3826/31 Duș bucal portabil

Acest review a fost făcut pentru Power Flosser 3000 HX3826/31 Duș bucal portabil

07/11/2024

România

România

Mulțumită

Este un irigator bucal eficient, curăță bine spatiile interdentare și este plăcut la folosire (am ales varianta alba). Bateria ține mult și se încarcă repede. Vedem pe parcurs cum se comportă.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Power Flosser 3000 HX3826/31 Duș bucal portabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Power Flosser 3000 HX3826/31 Duș bucal portabil

03/09/2024

România

România

Acest dus bucal faca diferenta in Igiena dentara

Imi place foarte mult pentru ca are optiuni de reglare a intensitatii si directionarii jetului de apa. Nu stropesc deloc in afara chiuvetei. Este super ok si pentru calatorii. Nu imi simt dinti curati daca nu il.folosesc. Da dependenta:). Sunt extrem de multumita. De produs. Si recunoscatoare pentru cei care au facut posibila experienta mea. Multumesc!

Avantaje

3 voteze, 2 capete in functie de nevoile tale-eu am lucrari cu pivoti si este perfect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Power Flosser 3000 HX3826/31 Duș bucal portabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Power Flosser 3000 HX3826/31 Duș bucal portabil

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Referințe

  1. Într-un studiu de laborator, cu capul Quad Stream, pe pungi parodontale de până la 6 mm

  2. Studiu din Statele Unite pe 372 de subiecţi, 2022

  3. în modul Clean

  4. pe baza a 1 sesiuni de curăţare interdentară pe zi de 1 minut

  5. într-un studiu in vitro; rezultatele reale pot varia

  6. în comparaţie cu Vârful Classic Jet, rezultate obţinute în laborator; rezultatele reale pot varia

  7. în modul in Deep Clean