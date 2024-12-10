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Cartuş antibacterian

Producție oprită

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Cartuş antibacterian

HU4112/01

Cartuş antibacterian

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Agentul antibacterian unic previne în mod eficient dezvoltarea bacteriilor şi a altor organisme în interiorul rezervorului de apă al umidificatoarelor Philips, asigurând siguranţă suplimentară pentru tine şi familia ta.

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  • 10 December 2024