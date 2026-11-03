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Producție oprită
HU4112/01
Întotdeauna aer sănătos
Agentul antibacterian unic previne în mod eficient dezvoltarea bacteriilor şi a altor organisme în interiorul rezervorului de apă al umidificatoarelor Philips, asigurând siguranţă suplimentară pentru tine şi familia ta.
Umidificatorul Philips îmbogăţeşte sistemul avansat de filtrare pentru umidificare cu o funcţie suplimentară: un agent antibacterian care împiedică dezvoltarea bacteriilor în interiorul rezervorului de apă. Toarnă acest agent periodic în apă pentru a te asigura că rezervorul de apă nu se află în pericol de contaminare.
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