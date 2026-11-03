Agent antibacterian pentru umidificator

Umidificatorul Philips îmbogăţeşte sistemul avansat de filtrare pentru umidificare cu o funcţie suplimentară: un agent antibacterian care împiedică dezvoltarea bacteriilor în interiorul rezervorului de apă. Toarnă acest agent periodic în apă pentru a te asigura că rezervorul de apă nu se află în pericol de contaminare.