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Head Shaver Pro 5000 Series Aparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut
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HS5980/15
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Manual de utilizare
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Noutăţi
Head Shaver Pro SeriesAnsamblu suport pentru capul de ras
Capac de protecţie
Head Shaver Pro 5000 SeriesSuport
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Cablu USB
ShaversPerie de curăţat
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