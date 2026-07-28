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  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea
  • Radere eficace, delicată cu pielea

Head Shaver Pro 5000 SeriesAparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut

HS5980/15

4.9
| (131) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Radere eficace, delicată cu pielea
Philips Head Shaver Pro seria 5000 este conceput pentru o radere precisă şi delicată cu pielea. Capul avansat flexibil la 360° se adaptează la forma capului, în timp ce lamele ComfortCut asigură o tăiere apropiată şi uniformă în orice direcţie.
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Garanție extinsă

De la marca nr. 1 de radere electrică din lume

Radere eficace, delicată cu pielea

  • Cap flexibil la 360°

  • Lame ComfortCut

  • Senzor PowerAdapt

  • Design ergonomic

De la marca nr. 1 de radere electrică din lume*

De la marca nr. 1 de radere electrică din lume*

Philips Head Shaver Pro seria 5000 este conceput pentru un ras precis, dar şi delicat cu pielea. Acesta este instrumentul perfect pentru cei care doresc să arate bine, să se simtă încrezători şi să se exprime pe deplin.

Tunde părul în orice direcţie cu capul flexibil la 360 de grade

Tunde părul în orice direcţie cu capul flexibil la 360 de grade

Unitatea complet flexibilă se roteşte la 360°, urmând contururile capului, pentru contact optim cu pielea chiar şi în zonele dificile, evitând presiunea excesivă care poate provoca disconfort şi iritaţie.

Ras comod şi delicat, cu lamele ComfortCut

Ras comod şi delicat, cu lamele ComfortCut

Bucură-te de un ras precis şi comod cu acest aparat electric de ras Philips. Cele 36 de lame ComfortCut care echipează aparatul taie fiecare fir de păr chiar deasupra nivelului pielii, oferindu-ţi un finisaj precis şi uniform.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

131

Recenzii

99%

recomandă acest produs

28/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun !

Ma tund zero din 2003. Am avut diverse aparate, dar asta e cel mai bun. L-am primit cadou de ziua mea !! Cel mai tare cadou. Foarte bun, ușor de folosit. Recomand !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min

Date of Use 2026-07-12

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min

Date of Use 2026-07-12

25/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Aparat de ras

Este silențios, taie bine, e mai ușor decât sa mă rad cu un Bic. Ușor de întreținut. Calitate buna. Nu am constatat neajunsuri.

Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Aparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut

Date of Use 2026-06-18

Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Aparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut

Date of Use 2026-06-18

24/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Top as expected

isi face treaba, usor de manevrat, bateria se tine bine

Avantaje

isi merita banii.

Dezavantaje

tot imi cad din lame cand il curat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min

Date of Use 2026-06-15

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min

Date of Use 2026-06-15

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Referințe

  1. Sursa Euromonitor International Limited; volum de vânzare cu amănuntul, conform definiţiei pentru categoria de aparate de tuns pentru corp, date din 2024, cercetări efectuate în octombrie 2024.

  2. 2 ani garanţie + 3 ani prelungire la înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la achiziţie