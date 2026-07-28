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Cap flexibil la 360°
Lame ComfortCut
Senzor PowerAdapt
Design ergonomic
Philips Head Shaver Pro seria 5000 este conceput pentru un ras precis, dar şi delicat cu pielea. Acesta este instrumentul perfect pentru cei care doresc să arate bine, să se simtă încrezători şi să se exprime pe deplin.
Unitatea complet flexibilă se roteşte la 360°, urmând contururile capului, pentru contact optim cu pielea chiar şi în zonele dificile, evitând presiunea excesivă care poate provoca disconfort şi iritaţie.
Bucură-te de un ras precis şi comod cu acest aparat electric de ras Philips. Cele 36 de lame ComfortCut care echipează aparatul taie fiecare fir de păr chiar deasupra nivelului pielii, oferindu-ţi un finisaj precis şi uniform.
Noutăţi
4.9
din 5
131
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Gogu de la cazane
28/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun !
Ma tund zero din 2003. Am avut diverse aparate, dar asta e cel mai bun. L-am primit cadou de ziua mea !! Cel mai tare cadou. Foarte bun, ușor de folosit. Recomand !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min
Date of Use 2026-07-12
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min
Date of Use 2026-07-12
Szeku
25/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Aparat de ras
Este silențios, taie bine, e mai ușor decât sa mă rad cu un Bic. Ușor de întreținut. Calitate buna. Nu am constatat neajunsuri.
Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Aparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut
Date of Use 2026-06-18
Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Aparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut
Date of Use 2026-06-18
DRH84
24/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Top as expected
isi face treaba, usor de manevrat, bateria se tine bine
Avantaje
isi merita banii.
Dezavantaje
tot imi cad din lame cand il curat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min
Date of Use 2026-06-15
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min
Date of Use 2026-06-15
Sursa Euromonitor International Limited; volum de vânzare cu amănuntul, conform definiţiei pentru categoria de aparate de tuns pentru corp, date din 2024, cercetări efectuate în octombrie 2024.
2 ani garanţie + 3 ani prelungire la înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la achiziţie