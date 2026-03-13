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Airfryer Combi XXL conectat Airfryer Combi XXL conectat
Asistență
HD9876/90
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De ce emite Philips Airfryer un semnal sonor în timpul preparării?
Accesoriu Airfryer 6,2 l, 8,3 l şi 9 lSet de gătit cu strat dublu
Accesoriu pentru Airfryer de 8,3 lPlacă pentru pizza şi grătar
Accesoriu pentru Airfryer de 8,3 lSeparator de alimente 3 în 1
Accesoriu pentru Airfryer XXL de 8,3 lSet 2-în-1 pentru abur şi prăjire uşoară
Airfryer AccessorySet pentru copt XXL
Philips Airfryer nu funcţionează sau nu porneşte
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