Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
HD9876/90
Rapid CombiAir
Programe de gătit automate
Conectat cu HomeID
Funcţii de gătit 22 în 1
Tehnologia noastră unică, brevetată, oferă cel mai rapid flux de aer* cu viteză reglabilă a aerului, pentru gătit uniform. Alege un flux de aer scăzut pentru friptură, tocăniţele gătite lent şi carnea gătită înnăbuşit. Cu opţiunile de flux de aer ridicat, scăzut şi dinamic, te asiguri că alimentele tale sunt întotdeauna fragede şi delicioase în interior şi cât de crocante îţi doreşti la exterior.
Alege o reţetă din aplicaţia HomeID şi trimite-o la Airfryer. Monitorizează progresul creaţiei tale în mod confortabil, de pe canapea.
Găseşte inspiraţie pentru gătit şi cafea cu peste 500 de reţete şi sfaturi pentru casa ta.
1.0
din 5
1
Recenzie
Baracuda15
19/05/2025
Україна
Cumpărător verificat
Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель
Acest review a fost făcut pentru Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
Acest review a fost făcut pentru Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
În comparaţie cu Philips Airfryer HD9200
Prepararea a 1 kg de cartofi prăjiţi proaspeţi cu 1 lingură de ulei faţă de prăjirea tradiţională în baie de ulei, cu 2 l de ulei.
Costul energiei pentru gătirea unui pui (setare AF 160 °C fără preîncălzire) sau file de somon (200 °C fără preîncălzire) în comparaţie cu utilizarea unui cuptor de clasă A. Procentul mediu pe baza măsurătorilor interne de laborator cu produsele HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.