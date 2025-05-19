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  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
  • Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră

Airfryer Combi XXL conectatAirfryer Combi XXL conectat

HD9876/90

1
| (1) Recenzie
Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră
Cea mai nouă generaţie Philips Airfryer elimină presupunerile şi oferă rezultate fără compromisuri. Nu trebuie să-ţi faci griji cu privire la setările de timp, temperatură şi viteză a aerului - tehnologia noastră inteligentă face totul în locul tău!
Vezi toate beneficiile

Pentru gătit fără efort şi rezultate perfecte

Cel mai avansat Airfryer conectat din oferta noastră

  • Rapid CombiAir

  • Programe de gătit automate

  • Conectat cu HomeID

  • Funcţii de gătit 22 în 1

Tehnologie Rapid CombiAir pentru un gust mai bun şi o varietate mai mare

Tehnologie Rapid CombiAir pentru un gust mai bun şi o varietate mai mare

Tehnologia noastră unică, brevetată, oferă cel mai rapid flux de aer* cu viteză reglabilă a aerului, pentru gătit uniform. Alege un flux de aer scăzut pentru friptură, tocăniţele gătite lent şi carnea gătită înnăbuşit. Cu opţiunile de flux de aer ridicat, scăzut şi dinamic, te asiguri că alimentele tale sunt întotdeauna fragede şi delicioase în interior şi cât de crocante îţi doreşti la exterior.

Selectează, setează şi relaxează-te

Selectează, setează şi relaxează-te

Alege o reţetă din aplicaţia HomeID şi trimite-o la Airfryer. Monitorizează progresul creaţiei tale în mod confortabil, de pe canapea.

Deblochează potenţialul casei tale cu HomeID

Deblochează potenţialul casei tale cu HomeID

Găseşte inspiraţie pentru gătit şi cafea cu peste 500 de reţete şi sfaturi pentru casa ta.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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1.0

din 5

1

Recenzie

5
4
3
2

19/05/2025

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель

Acest review a fost făcut pentru Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

Acest review a fost făcut pentru Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

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Referințe

  1. În comparaţie cu Philips Airfryer HD9200

  2. Prepararea a 1 kg de cartofi prăjiţi proaspeţi cu 1 lingură de ulei faţă de prăjirea tradiţională în baie de ulei, cu 2 l de ulei.

  3. Costul energiei pentru gătirea unui pui (setare AF 160 °C fără preîncălzire) sau file de somon (200 °C fără preîncălzire) în comparaţie cu utilizarea unui cuptor de clasă A. Procentul mediu pe baza măsurătorilor interne de laborator cu produsele HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.