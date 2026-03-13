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Cafea
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Daily Collection Cafetieră
Producție oprită
Asistență
HD7446/70
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User Manual Philips Daily Collection Coffee maker
Savurează o cafea bună la filtru cu această cafetieră de încredere de la Philips, cu un design inteligent şi compact pentru stocare uşoară.
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Cât de des trebuie să detartrez cafetiera Philips?
Filtru permanent pentru cafea
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