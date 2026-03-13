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Daily Collection Cafetieră

Producție oprită

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Daily CollectionCafetieră

HD7446/70

Daily Collection Cafetieră

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF fişier, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Savurează o cafea bună la filtru cu această cafetieră de încredere de la Philips, cu un design inteligent şi compact pentru stocare uşoară.

  • PDF fişier
  • 29 March 2026

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