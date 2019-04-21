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Producție oprită
Cafea la filtru, uşor de pregătit
Savurează o cafea bună la filtru cu această cafetieră de încredere de la Philips, cu un design inteligent şi compact pentru stocare uşoară.
Cu vas de sticlă
Albă şi albastră
Umple rezervorul de apă cu uşurinţă şi precizie cu ajutorul indicatorului de nivel.
Cu sistemul anti-picurare, poţi să-ţi torni o ceaşcă de cafea înainte de finalizarea ciclului de preparare.
Cablul de rezervă poate fi stocat în compartimentul de depozitare de sub cafetieră. Astfel, cafetiera este uşor de amplasat în bucătăria ta.
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4.4
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Helga26
21/04/2019
Magyarország
Nagyon elégedett
A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Hrachnastenu
31/05/2016
Česká republika
skvělý výrobek
praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7446/00 Kávovar
scrabit
18/12/2013
Polska
Spełnia swoją role
Express prosty w obsłudze, spełnia swoją role, na chwilę obecną nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów, sprzęt nie jest drogi w zakupie, do prostego i szybkiego parzenia kawy jak najbardziej polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy