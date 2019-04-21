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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/70
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Producție oprită

Daily CollectionCafetieră

HD7446/70

4.4

| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Cafea la filtru, uşor de pregătit

Savurează o cafea bună la filtru cu această cafetieră de încredere de la Philips, cu un design inteligent şi compact pentru stocare uşoară.

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10 până la 15 ceşti, design compact

Cafea la filtru, uşor de pregătit

  • Cu vas de sticlă

  • Albă şi albastră

Indicator pentru nivelul apei, pentru umplere uşoară

Indicator pentru nivelul apei, pentru umplere uşoară

Umple rezervorul de apă cu uşurinţă şi precizie cu ajutorul indicatorului de nivel.

Sistem anti-picurare pentru a turna o ceaşcă de cafea oricând doreşti

Sistem anti-picurare pentru a turna o ceaşcă de cafea oricând doreşti

Cu sistemul anti-picurare, poţi să-ţi torni o ceaşcă de cafea înainte de finalizarea ciclului de preparare.

Sistem de stocare a cablului pentru amplasare uşoară în bucătărie

Sistem de stocare a cablului pentru amplasare uşoară în bucătărie

Cablul de rezervă poate fi stocat în compartimentul de depozitare de sub cafetieră. Astfel, cafetiera este uşor de amplasat în bucătăria ta.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

21/04/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett

A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

31/05/2016

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7446/00 Kávovar

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7446/00 Kávovar

18/12/2013

Polska

Polska

Spełnia swoją role

Express prosty w obsłudze, spełnia swoją role, na chwilę obecną nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów, sprzęt nie jest drogi w zakupie, do prostego i szybkiego parzenia kawy jak najbardziej polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy

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