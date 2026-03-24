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Grătar electric de masă
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HD6222/90
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Savurează aromele gătitului pe grătar acasă cu grătarul de masă Philips. Două zone de încălzire şi plitele reversibile oferă gătit versatil şi rezultate perfecte.
Mult fum sau miros de ars provine de la corpul principal al grătarului meu Philips:
Plitele grătarului meu Philips nu sunt încălzite uniform
Există deteriorări pe învelişul neaderent al grătarului meu Philips
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