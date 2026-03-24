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Grătar electric de masă

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Grătar electric de masă

HD6222/90

Grătar electric de masă

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fişier, 187.3 kB
  • 24 March 2026

Savurează aromele gătitului pe grătar acasă cu grătarul de masă Philips. Două zone de încălzire şi plitele reversibile oferă gătit versatil şi rezultate perfecte.

  • PDF fişier
  • 6 June 2026

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