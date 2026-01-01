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HD6222/90
2 zone de încălzire
Plite reversibile
Temperatură reglabilă
Suprafaţă de grătar mare: 1400 cm²
2400 W
Două zone de frigere îţi permit să setezi temperatura în mod independent, gătind diferite alimente în acelaşi timp.
Cinci niveluri de temperatură prepară perfect orice ingredient
Întoarce plitele pentru a găti la tavă sau la grătar. Găteşte totul, de la carne la legume, ouă şi clătite.
Recenzii
Pur şi simplu scoate plitele grătarului pentru curăţarea uşoară în maşina de spălat vase sau sub robinet.
Comparativ cu Philips HD6212 fără design cu orificiu de scurgere, folosind burger din carne de vită.