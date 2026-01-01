ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Grătar delicios, de la mic dejun la cină
  • Grătar delicios, de la mic dejun la cină
  • Grătar delicios, de la mic dejun la cină
  • Grătar delicios, de la mic dejun la cină
  • Grătar delicios, de la mic dejun la cină
  • Grătar delicios, de la mic dejun la cină
  • Grătar delicios, de la mic dejun la cină
  • Grătar delicios, de la mic dejun la cină
  • Grătar delicios, de la mic dejun la cină
  • Grătar delicios, de la mic dejun la cină

Grătar electric de masă

HD6222/90

Grătar delicios, de la mic dejun la cină
Savurează aromele gătitului pe grătar acasă cu grătarul de masă Philips. Două zone de încălzire şi plitele reversibile oferă gătit versatil şi rezultate perfecte.
Vezi toate beneficiile

Plitele reversibile îmbunătăţesc experienţa de frigere

Grătar delicios, de la mic dejun la cină

  • 2 zone de încălzire

  • Plite reversibile

  • Temperatură reglabilă

  • Suprafaţă de grătar mare: 1400 cm²

  • 2400 W

2 zone independente de gătit, rezultate perfecte pentru toate alimentele

2 zone independente de gătit, rezultate perfecte pentru toate alimentele

Două zone de frigere îţi permit să setezi temperatura în mod independent, gătind diferite alimente în acelaşi timp.

Temperatură reglabilă pentru rezultate perfecte

Temperatură reglabilă pentru rezultate perfecte

Cinci niveluri de temperatură prepară perfect orice ingredient

Plite reversibile pentru versatilitate îmbunătăţită

Plite reversibile pentru versatilitate îmbunătăţită

Întoarce plitele pentru a găti la tavă sau la grătar. Găteşte totul, de la carne la legume, ouă şi clătite.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pur şi simplu scoate plitele grătarului pentru curăţarea uşoară în maşina de spălat vase sau sub robinet.

  2. Comparativ cu Philips HD6212 fără design cu orificiu de scurgere, folosind burger din carne de vită.