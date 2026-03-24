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Grătar electric de masă
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HD6212/90
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Manual de utilizare
Mult fum sau miros de ars provine de la corpul principal al grătarului meu Philips:
Plitele grătarului meu Philips nu sunt încălzite uniform
Există deteriorări pe învelişul neaderent al grătarului meu Philips
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