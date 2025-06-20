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HD6212/90
Dispozitiv de afumare
Intensificator de arome
Temperatură reglabilă
2400 W
Suprafaţă de frigere mare: 1250 cm²
Adaugă aşchii de lemn şi închide capacul pentru a infuza carnea şi peştele cu o aromă de grătar afumat.
Intensificator de arome pentru a îmbogăţi gustul mâncării cu arome naturale de ierburi sau vin.
Cinci niveluri de temperatură prepară perfect orice ingredient
2.4
din 5
7
Recenzii
Mama8
20/06/2025
Magyarország
Csodálatos készülék!
A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .
Acest review a fost făcut pentru Philips asztali grillsütő
Acest review a fost făcut pentru Philips asztali grillsütő
ZoliBp
27/09/2025
Magyarország
Cumpărător verificat
Szépen teszi a dolgát
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips asztali grillsütő
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips asztali grillsütő
Zhavasi
31/07/2025
Magyarország
Lassan süss, tovább érsz
Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!
Acest review a fost făcut pentru Philips asztali grillsütő
Acest review a fost făcut pentru Philips asztali grillsütő
Comparativ cu Philips HD6212 fără design cu orificiu de scurgere, folosind burger din carne de vită.