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  • Aromele supreme pentru grătarul tău
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  • Aromele supreme pentru grătarul tău
  • Aromele supreme pentru grătarul tău
  • Aromele supreme pentru grătarul tău
  • Aromele supreme pentru grătarul tău
  • Aromele supreme pentru grătarul tău
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  • Aromele supreme pentru grătarul tău
  • Aromele supreme pentru grătarul tău
  • Aromele supreme pentru grătarul tău
  • Aromele supreme pentru grătarul tău

Grătar electric de masă

HD6212/90

2.4
| (7) Recenzii
Aromele supreme pentru grătarul tău
Profită la maximum de gătitul pe grătar acasă cu grătarul de masă Philips. De la aromele fripturilor afumate la cele mai puţin rumenite, capacul de sticlă sigilează aromele pentru mâncăruri delicioase la grătar.
Vezi toate beneficiile

Dispozitiv afumare şi intensificator de arome pentru gust suprem

Aromele supreme pentru grătarul tău

  • Dispozitiv de afumare

  • Intensificator de arome

  • Temperatură reglabilă

  • 2400 W

  • Suprafaţă de frigere mare: 1250 cm²

Bucuraţi-vă de aroma afumată de grătar

Bucuraţi-vă de aroma afumată de grătar

Adaugă aşchii de lemn şi închide capacul pentru a infuza carnea şi peştele cu o aromă de grătar afumat.

Infuzor de aromă pentru ierburi, vin şi multe altele

Infuzor de aromă pentru ierburi, vin şi multe altele

Intensificator de arome pentru a îmbogăţi gustul mâncării cu arome naturale de ierburi sau vin.

Temperatură reglabilă pentru rezultate perfecte

Temperatură reglabilă pentru rezultate perfecte

Cinci niveluri de temperatură prepară perfect orice ingredient

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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2.4

din 5

7

Recenzii

3
2

20/06/2025

Magyarország

Magyarország

Csodálatos készülék!

A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .

Acest review a fost făcut pentru Philips asztali grillsütő

Acest review a fost făcut pentru Philips asztali grillsütő

27/09/2025

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Szépen teszi a dolgát

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips asztali grillsütő

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips asztali grillsütő

31/07/2025

Magyarország

Magyarország

Lassan süss, tovább érsz

Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!

Acest review a fost făcut pentru Philips asztali grillsütő

Acest review a fost făcut pentru Philips asztali grillsütő

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Referințe

  1. Comparativ cu Philips HD6212 fără design cu orificiu de scurgere, folosind burger din carne de vită.