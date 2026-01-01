ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil
  • Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil
  • Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil
  • Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil
  • Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil
  • Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil
  • Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil
  • Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil
  • Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil
  • Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil

Plită cu inducție Seria 5000Plită cu inducție Philips Seria 5000

HD5850/90

Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil

Design ultra-subțire pentru a pregăti toate preparatele tale preferate cu stil. De la gătitul pe blat până la savurarea fondurilor și a oalelor fierbinți la masă, plita cu inducție Philips Seria 5000 oferă 10 niveluri de căldură de până la 2000 W și 8 presetări pentru gătit versatil.

Vezi toate beneficiile

Design frumos, construit pentru performanță

Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil

  • Performanță puternică cu niveluri de căldură de până la 2000 W

  • Configurare rapidă. Gătit simplu. Curățare ușoară.

  • Gătit versatil: 8 presetări, de la fierbere la rumenire

  • Bucătărie mai sigură cu oprire automată și blocare pentru copii

Design rafinat ultra-subțire

Design rafinat ultra-subțire

Gătește cum vrei cu performanță solidă, într-un design rafinat ultra-subțire de doar 41mm

Configurare instantanee

Configurare instantanee

Conectează plita cu inducție și ești gata să gătești!

Control precis de la fierbere înceată la prăjire intensă cu 10 niveluri de căldură

Control precis de la fierbere înceată la prăjire intensă cu 10 niveluri de căldură

Versatilitate maximă cu 10 niveluri de încălzire - perfecte pentru orice, de la încălzire delicată până la prăjire la temperatură înaltă.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips