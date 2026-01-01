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HD5850/90
Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil
Design ultra-subțire pentru a pregăti toate preparatele tale preferate cu stil. De la gătitul pe blat până la savurarea fondurilor și a oalelor fierbinți la masă, plita cu inducție Philips Seria 5000 oferă 10 niveluri de căldură de până la 2000 W și 8 presetări pentru gătit versatil.
Performanță puternică cu niveluri de căldură de până la 2000 W
Configurare rapidă. Gătit simplu. Curățare ușoară.
Gătit versatil: 8 presetări, de la fierbere la rumenire
Bucătărie mai sigură cu oprire automată și blocare pentru copii
Gătește cum vrei cu performanță solidă, într-un design rafinat ultra-subțire de doar 41mm
Conectează plita cu inducție și ești gata să gătești!
Versatilitate maximă cu 10 niveluri de încălzire - perfecte pentru orice, de la încălzire delicată până la prăjire la temperatură înaltă.
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