Ultra-subțire pentru gătit puternic cu stil

Design ultra-subțire pentru a pregăti toate preparatele tale preferate cu stil. De la gătitul pe blat până la savurarea fondurilor și a oalelor fierbinți la masă, plita cu inducție Philips Seria 5000 oferă 10 niveluri de căldură de până la 2000 W și 8 presetări pentru gătit versatil.