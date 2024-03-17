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Daily Collection Prăjitor de pâine
Producție oprită
Asistență
HD2596/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2596/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Toaster
Toate (1)
Ce setări de rumenire ar trebui să folosesc cu prăjitorul meu de pâine Philips?
Prăjitor de pâine Daily CollectionTavă de firimituri albă
Din prăjitorul de pâine Philips iese fum
Pâinea rămâne blocată în prăjitorul meu de pâine Philips
Prăjitorul meu de pâine Philips nu porneşte
Nu pot scoate pâinea din prăjitorul meu de pâine Philips
Mânerul prăjitorului meu de pâine Philips nu rămâne jos
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