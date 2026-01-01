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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00

Producție oprită

Daily CollectionPrăjitor de pâine

HD2596/00

Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi

Savurează de fiecare dată pâine prăjită cu acest prăjitor compact. Prezintă 2 fante mari pentru pâine, pentru diferite dimensiuni ale feliei de pâine, asigurând o prăjire uniformă şi un control variabil al rumenirii pentru a pregăti pâinea prăjită după cum îţi dorești. Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară.

Vezi toate beneficiile

Design compact cu 2 sloturi, inclusiv funcţie de reîncălzire

Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi

  • 2 fante

  • Compact

  • Bej alb

  • Reîncălzire, încălzire chifle

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor.

2 fante largi pentru prăjirea feliilor de pâine

2 fante largi pentru prăjirea feliilor de pâine

2 fante largi pentru prăjirea feliilor groase sau subţiri.

7 niveluri de rumenire pentru preferinţe individuale

7 niveluri de rumenire pentru preferinţe individuale

7 niveluri de rumenire pentru preferinţe individuale.

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