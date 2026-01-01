Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi

Savurează de fiecare dată pâine prăjită cu acest prăjitor compact. Prezintă 2 fante mari pentru pâine, pentru diferite dimensiuni ale feliei de pâine, asigurând o prăjire uniformă şi un control variabil al rumenirii pentru a pregăti pâinea prăjită după cum îţi dorești. Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară.