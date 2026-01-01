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Producție oprită
HD2596/00
Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
Savurează de fiecare dată pâine prăjită cu acest prăjitor compact. Prezintă 2 fante mari pentru pâine, pentru diferite dimensiuni ale feliei de pâine, asigurând o prăjire uniformă şi un control variabil al rumenirii pentru a pregăti pâinea prăjită după cum îţi dorești. Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară.
2 fante
Compact
Bej alb
Reîncălzire, încălzire chifle
Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor.
2 fante largi pentru prăjirea feliilor groase sau subţiri.
7 niveluri de rumenire pentru preferinţe individuale.
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