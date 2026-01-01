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Bucură-te de fiecare felie prăjită. În fiecare zi, cu stil.
Pâine prăjită crocantă aurie şi produse de patiserie calde exact aşa cum îţi plac, datorită celor 8 setări de prăjire şi a unui grătar de încălzire a chiflelor la îndemână. Prăjit simplu şi stil excelent cu prăjitorul de pâine Philips seria 3000. Designul rafinat conferă o notă subtilă modernă oricărei case.
Descoperă setul de mic dejun Seria 3000
Savurează diverse tipuri de pâine prăjită, așa cum îți plac
Design rafinat, modern pentru bucătărie
Descoperă setul nostru complet pentru micul dejun Seria 3000 cu ceainic şi cafetieră cu filtru. Conceput pentru a-ţi începe ziua cu stil!
Bucură-te de pâinea prăjită perfectă şi exact aşa cum îţi place, cu cele 8 setări din care poţi alege. Se ajustează pentru orice tip de pâine: groasă sau subţire, uşor prăjită sau crocantă aurie.
Du micul dejun la următorul nivel cu mai multe tipuri de pâine, nu doar cu pâine prăjită! 2 fante mari variabile pentru diferite dimensiuni şi tipuri de pâine. Mecanismul de auto-centrare aliniază perfect fiecare felie în centrul fantei pentru rumenire uniformă, indiferent de grosime.
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