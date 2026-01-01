Bucură-te de fiecare felie prăjită. În fiecare zi, cu stil.

Pâine prăjită crocantă aurie şi produse de patiserie calde exact aşa cum îţi plac, datorită celor 8 setări de prăjire şi a unui grătar de încălzire a chiflelor la îndemână. Prăjit simplu şi stil excelent cu prăjitorul de pâine Philips seria 3000. Designul rafinat conferă o notă subtilă modernă oricărei case.