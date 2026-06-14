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30 de zile de retur gratuit
Lame din titan
400 de setări de lungime
Utilizare fără fir 120 min / încărcare 1 oră
Garanție până la 5 ani
Utilizează butoanele de control pentru a selecta cu precizie şi a păstra lungimea dorită, cu peste 60 de setări de lungime. Foloseşte pieptenele pentru a tunde la lungimi între 1 şi 7 mm în trepte precise de 0,2 mm şi între 7 şi 42 mm în trepte de 1 mm. Sau poţi să îl foloseşti fără pieptene pentru un tuns scurt de 0,5 mm.
Cu Philips nu a fost nicicând mai uşor să arăţi bine. Lamele noastre din titan care se ascut singure sunt incredibil de durabile, menţinându-şi tăişul din prima zi chiar şi după 5 ani
O tunsoare uniformă și personalizată. Senzorul PowerAdapt reglează automat motorul pentru a se potrivi cu densitatea unică a părului tău, oferind puterea de tăiere potrivită la orice lungime.
Premii
4.5
din 5
279
Recenzii
89%
recomandă acest produs
Dragos87
14/06/2026
România
Foarte bun acest aparat de tuns
Sunt foarte multumit de acest aparat de tuns. De cand il am ma tund singur. Singurul lucru care nu prea imi place este ca atunci cand folosesc distantierul si am parul mai mare se incarca cu prea mult par (practic se infunda) si trebuie sa opres aparatul ca sa il curat scotand distantierul. Dar poate nu stiu eu sa il folosesc asa cum trebuie. Una peste alta este un produs excelent. Cutitele sunt premium! Taie de rupe!
Avantaje
Taie foarte bine cutitele
Dezavantaje
Ca nu se spala si trebuie curatat cu atentie pentru a durata de viata mai lunga
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2025-11-15
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2025-11-15
dreptu dumitru
04/11/2025
România
fff bun
il am de 4 ani si este super! am incercat si altele dar m-au dezamagit....vreau inca unul deoarece capetele din plastic s-au rupt..... sa ne gandim jianeste....un tuns la frizer este 40 de lei...eu ma tund si pe copii la fel....saptamanal....caci fac sport si parul sa fie mik intr-o luna scot banii pe el.....nu mai vorbim de infectia din frizerii....trecem peste...
Avantaje
lamelele de taiere a parului nu se deterioreaza,bateria tine mult,se incarca rapid...o ora
Dezavantaje
nu am gasit!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Crysss_32
27/11/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Super
Pentru mine care ma tund singur e foarte ok aparatul , singurul minus găsit e faptul ca nu poți regla treptele de tuns in timpul funcționarii aparatului , da pe de alta parte poate fi și un plus deoarece reglajul fiind cu touch nu riști sa schimbi accidental , recomand cu încrederea
Dezavantaje
Nu arată afișajul cu procentul încărcării batrriei
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Garanție de până la 5 ani: 2 ani garanție standard globală și 3 ani adiționalila înregistrarea produsului în termen de 90 de zile de la achiziție.
Aplicabil exclusiv modelelor Seria 5000, 7000 și 9000, în piața globală cu excepția SUA, Canada și China.