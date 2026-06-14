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  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
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  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
  • Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine

Aparat de tuns părul Seria 9000Aparat cu afișaj digital

HC9450/15

4.5
| (279) Recenzii | 89% recomandă acest produs

2 premii

Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine
Aparatul de tuns Philips 9000 asigură o tunsoare perfectă, personalizată. Cu 400 de setări de lungime şi lame din titan, precizia și putearea sunt la ordinea zilei. Totodată, obții finisajul perfect, adaptat la densitatea părului tău.
Vezi toate beneficiile

cu piepteni motorizaţi

Tunsoare perfectă, personalizată pentru tine

  • Lame din titan

  • 400 de setări de lungime

  • Utilizare fără fir 120 min / încărcare 1 oră

  • Garanție până la 5 ani

60 de setări de lungime cu butoane motorizate

60 de setări de lungime cu butoane motorizate

Utilizează butoanele de control pentru a selecta cu precizie şi a păstra lungimea dorită, cu peste 60 de setări de lungime. Foloseşte pieptenele pentru a tunde la lungimi între 1 şi 7 mm în trepte precise de 0,2 mm şi între 7 şi 42 mm în trepte de 1 mm. Sau poţi să îl foloseşti fără pieptene pentru un tuns scurt de 0,5 mm.

Lame de titan care se ascut singure: nu necesită lubrifiere

Lame de titan care se ascut singure: nu necesită lubrifiere

Cu Philips nu a fost nicicând mai uşor să arăţi bine. Lamele noastre din titan care se ascut singure sunt incredibil de durabile, menţinându-şi tăişul din prima zi chiar şi după 5 ani

Senzorul PowerAdapt oferă o experienţă personalizată de tundere

Senzorul PowerAdapt oferă o experienţă personalizată de tundere

O tunsoare uniformă și personalizată. Senzorul PowerAdapt reglează automat motorul pentru a se potrivi cu densitatea unică a părului tău, oferind puterea de tăiere potrivită la orice lungime.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.5

din 5

279

Recenzii

89%

recomandă acest produs

14/06/2026

România

România

Foarte bun acest aparat de tuns

Sunt foarte multumit de acest aparat de tuns. De cand il am ma tund singur. Singurul lucru care nu prea imi place este ca atunci cand folosesc distantierul si am parul mai mare se incarca cu prea mult par (practic se infunda) si trebuie sa opres aparatul ca sa il curat scotand distantierul. Dar poate nu stiu eu sa il folosesc asa cum trebuie. Una peste alta este un produs excelent. Cutitele sunt premium! Taie de rupe!

Avantaje

Taie foarte bine cutitele

Dezavantaje

Ca nu se spala si trebuie curatat cu atentie pentru a durata de viata mai lunga

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2025-11-15

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2025-11-15

04/11/2025

România

România

fff bun

il am de 4 ani si este super! am incercat si altele dar m-au dezamagit....vreau inca unul deoarece capetele din plastic s-au rupt..... sa ne gandim jianeste....un tuns la frizer este 40 de lei...eu ma tund si pe copii la fel....saptamanal....caci fac sport si parul sa fie mik intr-o luna scot banii pe el.....nu mai vorbim de infectia din frizerii....trecem peste...

Avantaje

lamelele de taiere a parului nu se deterioreaza,bateria tine mult,se incarca rapid...o ora

Dezavantaje

nu am gasit!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

27/11/2022

România

România

Cumpărător verificat

Super

Pentru mine care ma tund singur e foarte ok aparatul , singurul minus găsit e faptul ca nu poți regla treptele de tuns in timpul funcționarii aparatului , da pe de alta parte poate fi și un plus deoarece reglajul fiind cu touch nu riști sa schimbi accidental , recomand cu încrederea

Dezavantaje

Nu arată afișajul cu procentul încărcării batrriei

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

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Referințe

  1. Garanție de până la 5 ani: 2 ani garanție standard globală și 3 ani adiționalila înregistrarea produsului în termen de 90 de zile de la achiziție.

  2. Aplicabil exclusiv modelelor Seria 5000, 7000 și 9000, în piața globală cu excepția SUA, Canada și China.