-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Aparate de tuns
Toate seriile
Hairclipper series 3000 Aparat de tuns
Asistență
HC3530/15
Accesează magazinul
Înregistrează-ţi produsul
Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).
Manual cu informaţii importante
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Hairclipper, MultigroomPieptene reglabil pentru păr 1-23 mm
Hairclipper series 3000Pieptene reglabil pentru barbă 1-23 mm
HairclipperDispozitiv de tăiere
Beardtrimmer series 9000Adaptor de alimentare HQ8505
ShaversPerie de curăţat
Noul meu aparat de tuns sau de bărbierit Philips nu porneşte
Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului
Găsește service
Găsiți centre de service în apropierea dvs. pentru reparații, diagnosticare și piese originale.
Vezi garanţiile produsului
Găseşte termenii de garanţie pentru produsul tău Philips
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm