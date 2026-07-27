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Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire automată
13 setări de lungime
Utilizare 75 min./încărcare 8 ore
Incl. pieptene pentru barbă
Un dispozitiv pe care te poţi baza întotdeauna pentru un aspect excelent. Tehnologia DuraPower protejează motorul şi bateria împotriva suprasolicitării, prelungind în mod eficient durata de viaţă a aparatului de tuns.
Personalizează-ţi cu uşurinţă lungimea părului. Alege dintre 12 setări între 1 mm şi 23 mm în trepte de 2 mm. Pentru un tuns mai scurt, scoate pieptenele pentru a obţine o tăiere precisă de 0,5 mm.
Nu a fost nicicând mai uşor să arăţi bine. Aparatele noastre de tuns părul au lame care se ascut singure, incredibil de durabile, ce asigură o îngrijire precisă din prima zi până la cinci ani şi chiar mai mult.
4.5
din 5
715
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Relu 52
27/07/2026
România
Este o mașină de tuns foarte bună,silențioasă și taie foarte bine.Recomand!
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparat de tuns
Date of Use 2026-07-01
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparat de tuns
Date of Use 2026-07-01
05/02/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul are calitati excelente.
Excelent! Nu credeam sa fie atat de util! Deocamdata este in teste, vedem in timp cum se comporta!!!
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Adika1957
25/01/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent!
De departe cel mai bun aparat de tuns aflat pe piață! Raport preț calitate excelent!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns