ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Tuns rapid şi uniform
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform

Hairclipper series 3000Aparat de tuns

HC3530/15

4.5
| (715) Recenzii | 88% recomandă acest produs
Tuns rapid şi uniform
Aparatul de tuns seria 3000 de la Philips îţi oferă o tunsoare uniformă și rapidă. Cele 13 setări de lungime ale dispozitivului, tehnologia Trim-and-Flow şi tehnologia DualCut îţi permit să obţii rapid un finisaj uniform.
Vezi toate beneficiile

Tundere mai rapidă a părului, fără înfundare

Tuns rapid şi uniform

  • Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire automată

  • 13 setări de lungime

  • Utilizare 75 min./încărcare 8 ore

  • Incl. pieptene pentru barbă

Bucură-te de o durată de viaţă mai mare a bateriei cu ajutorul designului optimizat al DuraPower

Bucură-te de o durată de viaţă mai mare a bateriei cu ajutorul designului optimizat al DuraPower

Un dispozitiv pe care te poţi baza întotdeauna pentru un aspect excelent. Tehnologia DuraPower protejează motorul şi bateria împotriva suprasolicitării, prelungind în mod eficient durata de viaţă a aparatului de tuns.

Ajustează cu uşurinţă lungimea părului de la 0,5 mm la 23 mm

Ajustează cu uşurinţă lungimea părului de la 0,5 mm la 23 mm

Personalizează-ţi cu uşurinţă lungimea părului. Alege dintre 12 setări între 1 mm şi 23 mm în trepte de 2 mm. Pentru un tuns mai scurt, scoate pieptenele pentru a obţine o tăiere precisă de 0,5 mm.

Lame din oţel care se ascut singure, nu necesită lubrifiere

Lame din oţel care se ascut singure, nu necesită lubrifiere

Nu a fost nicicând mai uşor să arăţi bine. Aparatele noastre de tuns părul au lame care se ascut singure, incredibil de durabile, ce asigură o îngrijire precisă din prima zi până la cinci ani şi chiar mai mult.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.5

din 5

715

Recenzii

88%

recomandă acest produs

27/07/2026

România

România

Este o mașină de tuns foarte bună,silențioasă și taie foarte bine.Recomand!

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparat de tuns

Date of Use 2026-07-01

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparat de tuns

Date of Use 2026-07-01

05/02/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produsul are calitati excelente.

Excelent! Nu credeam sa fie atat de util! Deocamdata este in teste, vedem in timp cum se comporta!!!

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns

25/01/2024

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

De departe cel mai bun aparat de tuns aflat pe piață! Raport preț calitate excelent!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips