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Hairclipper series 3000Pieptene reglabil pentru barbă 1-23 mm

CP0916

Pieptene reglabil pentru aparatul de tuns

Acest pieptene reglabil este pentru aparatul tău de tuns. Precizie garantată pentru aspectul dorit.

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Produse compatibile

Hairclipper series 3000

Hairclipper series 3000
Aparat de tuns

HC3510/15

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Pieptene reglabil pentru aparatul de tuns

  • Gri

  • Lungimea părului: 1-23 mm

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