Hairclipper series 3000

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CP0916
Pieptene reglabil pentru aparatul de tuns
Acest pieptene reglabil este pentru aparatul tău de tuns. Precizie garantată pentru aspectul dorit.
Gri
Lungimea părului: 1-23 mm
Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulţumită pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.