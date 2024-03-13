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6400 series Sistem de călcare sub presiune

Producție oprită

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6400 seriesSistem de călcare sub presiune

GC6420

6400 series Sistem de călcare sub presiune

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF fişier, 1.2 MB
  • 13 March 2024

Beneficiaţi de avantajele unui fier de călcat mai compact şi dublaţi-vă viteza de lucru, cu ajutorul jetului de abur sub presiune.

  • PDF fişier
  • 31 March 2024

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