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6400 series Sistem de călcare sub presiune
Producție oprită
Asistență
GC6420
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Beneficiaţi de avantajele unui fier de călcat mai compact şi dublaţi-vă viteza de lucru, cu ajutorul jetului de abur sub presiune.
Toate (2)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ rezervorul de apă al staţiei de călcat cu abur Philips?
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