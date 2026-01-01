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Producție oprită
GC6420
90 gr
Dublaţi-vă viteza de călcare cu jet de abur sub presiune. Aburul sub presiune pătrunde adânc în materiale, făcând călcatul rapid şi uşor, chiar şi pe materiale dificile.
Cu cât există mai mult abur, cu atât mai rapid este călcatul. Tehnologia unică dintr-o staţie de călcat cu abur Philips generează abur puternic, făcând călcatul mai uşor, mai eficient şi mai rapid.
Designul ergonomic al fierului permite o călcare confortabilă, prin reducerea efortului depus de încheietura mâinii. Mânerul înclinat în sus asigură o poziţie naturală reducând efortul în timpul călcării. Designul fierului de călcat previne mişcările repetate provocate de aşezarea fierului în poziţie verticală. Fierul de călcat este uşor (1,2 kg) pentru o experienţă de călcare uşoară şi confortabilă.
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