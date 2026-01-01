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  • Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune
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  • Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune
  • Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune
  • Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune
  • Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune
  • Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune
  • Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune
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  • Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune
  • Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune
  • Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune
  • Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune
  • Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune

Producție oprită

6400 seriesSistem de călcare sub presiune

GC6420

1 premiu

Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune
Beneficiaţi de avantajele unui fier de călcat mai compact şi dublaţi-vă viteza de lucru, cu ajutorul jetului de abur sub presiune.
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Sistem de călcare puternic şi compact

Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub presiune

  • 90 gr

Presiune a aburului de până la 4 bari pentru o călcare uşoară

Presiune a aburului de până la 4 bari pentru o călcare uşoară

Dublaţi-vă viteza de călcare cu jet de abur sub presiune. Aburul sub presiune pătrunde adânc în materiale, făcând călcatul rapid şi uşor, chiar şi pe materiale dificile.

Jet de abur continuu, de până la 90 g/min

Cu cât există mai mult abur, cu atât mai rapid este călcatul. Tehnologia unică dintr-o staţie de călcat cu abur Philips generează abur puternic, făcând călcatul mai uşor, mai eficient şi mai rapid.

Fier de călcat ergonomic şi uşor de 1,2 kg

Fier de călcat ergonomic şi uşor de 1,2 kg

Designul ergonomic al fierului permite o călcare confortabilă, prin reducerea efortului depus de încheietura mâinii. Mânerul înclinat în sus asigură o poziţie naturală reducând efortul în timpul călcării. Designul fierului de călcat previne mişcările repetate provocate de aşezarea fierului în poziţie verticală. Fierul de călcat este uşor (1,2 kg) pentru o experienţă de călcare uşoară şi confortabilă.

Specificaţii tehnice

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Premii

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