ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

- Masă de călcat

Asistență

-Masă de călcat

GC221/98

- Masă de călcat

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Masa de călcat joacă un rol important în experiența de călcat. Masa de călcat Philips este concepută să te ajute să termini călcatul mai rapid și mai ușor.

  • PDF fişier
  • 28 May 2026

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm