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  • Masă de călcat eficientă
  • Masă de călcat eficientă

-Masă de călcat

GC221/98

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Masă de călcat eficientă
Masa de călcat joacă un rol important în experiența de călcat. Masa de călcat Philips este concepută să te ajute să termini călcatul mai rapid și mai ușor.
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Masă de călcat eficientă

  • Concepută pentru stații de călcat cu abur

Husă cu mai multe straturi pentru alunecare netedă

Husă cu mai multe straturi pentru alunecare netedă

Husa mesei este realizată din bumbac 100% și este susținută de straturi de spumă și fetru. Această combinație oferă o suprafață de călcat confortabilă și netedă.

Concepută pentru stabilitate: blocaj pentru transport și capace pentru picioare

Concepută pentru stabilitate: blocaj pentru transport și capace pentru picioare

Blocajul de transport previne plierea accidentală a mesei în timpul călcatului și menține masa închisă în timpul depozitării. Masa de călcat este susținută de o construcție cu picioare duble cu capace antiderapante care oferă stabilitate suplimentară.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

12/03/2026

Srbija

Srbija

Najbolja daska

Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi

Avantaje

Preporučujem, svakako!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru - GC221/98 Daska za peglanje

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru - GC221/98 Daska za peglanje

10/10/2023

Україна

Україна

Cumpărător verificat

зручна однозначно

Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru - GC221/98 Прасувальна дошка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru - GC221/98 Прасувальна дошка

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