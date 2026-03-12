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Concepută pentru stații de călcat cu abur
Husa mesei este realizată din bumbac 100% și este susținută de straturi de spumă și fetru. Această combinație oferă o suprafață de călcat confortabilă și netedă.
Blocajul de transport previne plierea accidentală a mesei în timpul călcatului și menține masa închisă în timpul depozitării. Masa de călcat este susținută de o construcție cu picioare duble cu capace antiderapante care oferă stabilitate suplimentară.
Premii
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
NaTash
12/03/2026
Srbija
Najbolja daska
Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi
Avantaje
Preporučujem, svakako!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru - GC221/98 Daska za peglanje
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru - GC221/98 Daska za peglanje
оксан
10/10/2023
Україна
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
зручна однозначно
Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru - GC221/98 Прасувальна дошка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru - GC221/98 Прасувальна дошка