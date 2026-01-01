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  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
  • Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1

Filtru de schimb originalFiltru HEPA NanoProtect

FY1120/00

Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1

Filtru de schimb original pentru dezumidificatorul şi purificatorul tău 2-în-1: Filtru HEPA NanoProtect pentru protecţie împotriva poluanţilor, alergenilor, virusurilor şi bacteriilor.

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Produse compatibile
Seria 5000

Seria 5000
Dezumidificator şi purificator 2 în 1

DE5305/11

Captează eficient 99,97% din nanoparticule (1)

Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1

  • Compatibilitate cu seria 5000

  • Durată de viaţă de până la 24 de luni

  • În cutie: 1 filtru

  • Filtru Philips original

  • Ecologic, dar puternic

Compatibil cu umidificatoarele Philips 2 în 1, seria 5000

Compatibil cu umidificatoarele Philips 2 în 1, seria 5000

Acest filtru HEPA NanoProtect este compatibil cu dezumidificatoarele şi purificatoarele 2 în 1 din seria 5000, inclusiv modelele DE5305 şi DE5306. Verifică partea de jos a dispozitivului pentru a găsi numărul modelului tău.

Produs Philips original

Produs Philips original

Pentru performanţă optimă, foloseşte filtre originale Philips. Concepute pentru a se potrivi perfect şi testate riguros, acestea asigură funcţionarea eficientă a dispozitivului pe întreaga durată de viaţă a filtrului.

Filtrul HEPA NanoProtect captează 99,97% din cele mai mici particule

Filtrul HEPA NanoProtect captează 99,97% din cele mai mici particule

Filtru HEPA NanoProtect pentru captarea particulelor de până la 0,003 microni; mai mici decât cel mai mic virus cunoscut!

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Referințe

  1. (1) Testat la DIN71460 cu aerosol NaCI 0,003 um din aerul care trece prin filtru, de IUTA

  2. (2) Durata de viaţă a filtrului depinde de calitatea şi utilizarea aerului.