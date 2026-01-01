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FY1120/00
Filtru original pentru dezumidificatorul şi purificatorul 2-în-1
Filtru de schimb original pentru dezumidificatorul şi purificatorul tău 2-în-1: Filtru HEPA NanoProtect pentru protecţie împotriva poluanţilor, alergenilor, virusurilor şi bacteriilor.
Compatibilitate cu seria 5000
Durată de viaţă de până la 24 de luni
În cutie: 1 filtru
Filtru Philips original
Ecologic, dar puternic
Acest filtru HEPA NanoProtect este compatibil cu dezumidificatoarele şi purificatoarele 2 în 1 din seria 5000, inclusiv modelele DE5305 şi DE5306. Verifică partea de jos a dispozitivului pentru a găsi numărul modelului tău.
Pentru performanţă optimă, foloseşte filtre originale Philips. Concepute pentru a se potrivi perfect şi testate riguros, acestea asigură funcţionarea eficientă a dispozitivului pe întreaga durată de viaţă a filtrului.
Filtru HEPA NanoProtect pentru captarea particulelor de până la 0,003 microni; mai mici decât cel mai mic virus cunoscut!
Recenzii
(1) Testat la DIN71460 cu aerosol NaCI 0,003 um din aerul care trece prin filtru, de IUTA
(2) Durata de viaţă a filtrului depinde de calitatea şi utilizarea aerului.