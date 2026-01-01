Compatibil cu umidificatoarele Philips 2 în 1, seria 5000

Acest filtru HEPA NanoProtect este compatibil cu dezumidificatoarele şi purificatoarele 2 în 1 din seria 5000, inclusiv modelele DE5305 şi DE5306. Verifică partea de jos a dispozitivului pentru a găsi numărul modelului tău.