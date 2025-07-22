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  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
  • Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare

Seria 5000Dezumidificator şi purificator 2 în 1

DE5305/11

5
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare
Restabileşte nivelurile optime de umiditate şi elimină agenţii poluanţi din aer cu un singur dispozitiv. Protejează-ţi casa şi familia de mucegai, igrasie, bacterii şi virusuri şi bucură-te de beneficiile unui aer curat şi sănătos la atingerea unui buton.
Vezi toate beneficiile

Funcţie dublă. Protecţie dublă.

Umiditate ideală şi aer curat - dintr-o singură mişcare

  • Dezumidifică aerul până la 26,5 l/24 h

  • Putere filtrare mare: 270 m3/h (CADR)

  • Filtru HEPA NanoProtect

  • Adaptare inteligentă la aerul interior

  • Ecologic, dar puternic

Reduce umiditatea, previne mucegaiul şi elimină mirosurile de mucegai

Reduce umiditatea, previne mucegaiul şi elimină mirosurile de mucegai

Dezvoltat pentru a restabili rapid un climat interior sănătos. Elimină eficient umezeala, combate mucegaiul, igrasia, condensul şi mirosurile de mucegai. Previne creşterea alergenilor şi îţi protejează casa de daunele legate de umiditate.

Îndepărtează până la 26,5 l/24 h (1) sau 48 sticle de apă (2)

Îndepărtează până la 26,5 l/24 h (1) sau 48 sticle de apă (2)

Extrage zilnic până la 14,2 litri de umiditate din aer, ideal pentru încăperi de până la 137 m³ (3). Reduce umiditatea de la nivelul nesănătos de 90% la nivelul confortabil de 60% în doar 17 minute (4). Recipientul spaţios de 4 l permite o funcţionare îndelungată fără golire frecventă.

Îndepărtează agenţii poluanţi în 11 min

Îndepărtează agenţii poluanţi în 11 min

Cu o filtrare puternică de 270 m3/h (CADR) (5), poate curăţa o cameră de 48m2 în 14 minute (6). Elimină până la 99,9% din virusurile cum ar fi H1N1 (gripa) (7) şi bacteriile din aer (8) Captează până la 99,99% din alergenii produşi de acarieni, polen, pisică sau mucegaiul din aer (9), declanşatorii cunoscuţi ai alergiilor sau simptomelor de rinită alergică (10)

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Avantaje

Добро качество.

Dezavantaje

За сега няма.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Avantaje

Тих и функционален

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

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Referințe

  1. (1) Testat de o terţă parte certificată la GB/T19411-2003 la 35°C şi 90% RH.

  2. (2) Calculat pe baza ratei RH, împărţit la cantitatea standard a unei sticle de apă potabilă de 550 ml.

  3. (3) Zonă de dezumidificare adecvată calculată la JEM1411:1998 (categoria de apartamente moderne din beton) cu înălţimea camerei de 2,5 m

  4. (4) Calculat: 20m3, de la 60% RH la 27°, testat de un laborator terţ în conformitate cu GB/T 19411-2003. Rezultatele pot diferi datorită ventilaţiei naturale, eliberării/absorbţiei umidităţii şi variaţiilor de temperatură.

  5. (5) Testat la GB/T18801-2022 de către o terţă parte certificată

  6. (6) Calculat GB/T18801:2022, pe baza aerului care trece prin filtru într-o cameră de 48m3, CADR 270 m3/h

  7. (7) Testat la GB/T18801-2022 de către o terţă parte certificată într-o cameră de 30m3, folosind viteza turbo în modul de purificare timp de 1h.

  8. (8) Testat la GB21551.3-2010 de către o terţă parte certificată cu S. Albus, în cameră de 30m3, folosind viteza turbo în modul de purificare timp de 1h.

  9. (9) Din aerul care trece prin filtru, testat cu acarieni de praf, polen de mesteacăn şi alergeni de pisică în conformitate cu SOP 350.003 al institutului austriac OFI.

  10. (10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, autor J. Bousquet şi aproximativ alţi 50 de KOL, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  11. (11) Testat la DIN71460 cu aerosol NaCI 0,003 um din aerul care trece prin filtru, de IUTA

  12. (12) În comparaţie cu uscarea naturală a cârpei de interior, testul Philips.

  13. (13) Testat cu 20 tricouri sintetice, test Philips

  14. (14) În funcţie de calitatea aerului şi de frecvenţa utilizării

  15. (15) Calculat: potenţialul de încălzire globală (GWP) de R134a (1,300) şi R290 (&lt;3)