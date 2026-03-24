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Seria 7000 Fier de călcat cu abur HV Violet închis

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Seria 7000Fier de călcat cu abur HV Violet închis

DST7051/30

Seria 7000 Fier de călcat cu abur HV Violet închis

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Manuale şi documentaţie

UK Declaration of Conformity

  • PDF fişier, 670.6 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fişier, 249.4 kB
  • 24 March 2026

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