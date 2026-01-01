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DST7051/30
Abur continuu de 50 g/min.
Jet de aur de 250 g
Talpă SteamGlide Elite
Oprire automată de siguranţă
Pătrunde mai adânc în materiale pentru a îndepărta uşor cutele persistente.
Talpa Philips exclusivă SteamGlide Elite este cea mai bună talpă pe care o oferim, pentru alunecare desăvârşită şi rezistenţă maximă la zgârieturi.
Sistem de detartrare Quick Calc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat şi o performanţă de lungă durată a aburului.
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