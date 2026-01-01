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  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului

Seria 7000Fier de călcat cu abur HV Violet închis

DST7051/30

Performanţă garantată a aburului
Talpa SteamGlide Elite exclusivă cu rezistenţă sporită la zgârieturi şi funcţie Quick Calc Release pentru performanţă de durată.
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Talpa SteamGlideElite, alunecare şi durabilitate optime

Performanţă garantată a aburului

  • Abur continuu de 50 g/min.

  • Jet de aur de 250 g

  • Talpă SteamGlide Elite

  • Oprire automată de siguranţă

Jetul de abur de până la 250 g netezeşte rapid cutele persistente

Jetul de abur de până la 250 g netezeşte rapid cutele persistente

Pătrunde mai adânc în materiale pentru a îndepărta uşor cutele persistente.

SteamGlide Elite: cea mai bună alunecare şi rezistenţă la zgârieturi

SteamGlide Elite: cea mai bună alunecare şi rezistenţă la zgârieturi

Talpa Philips exclusivă SteamGlide Elite este cea mai bună talpă pe care o oferim, pentru alunecare desăvârşită şi rezistenţă maximă la zgârieturi.

QuickCalc release

QuickCalc release

Sistem de detartrare Quick Calc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat şi o performanţă de lungă durată a aburului.

Specificaţii tehnice

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