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Seria 7000 Fier de călcat cu abur HV Albastru deschis/închis
Asistență
DST7041/20
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EU Declaration of Conformity - English (US)
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Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum detartrez fierul de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ rezervorul de apă al staţiei de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ talpa fierului de călcat cu abur/fierului de călcat uscat Philips
Fier cu abur Azur seria 7500 şi AzurAnsamblu recipient pentru calcar pentru fierul tău
Fierul meu de călcat cu abur Philips nu îndepărtează cutele
Ledul „fier de călcat pregătit” al fierului meu de călcat cu abur Philips se aprinde intermitent
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