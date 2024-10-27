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  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului

Seria 7000Fier de călcat cu abur HV Albastru deschis/închis

DST7041/20

4.4
| (85) Recenzii | 88% recomandă acest produs
Performanţă garantată a aburului
Talpa SteamGlide Elite exclusivă cu rezistenţă sporită la zgârieturi şi funcţie Quick Calc Release pentru performanţă de durată.
Vezi toate beneficiile

Talpa SteamGlideElite, alunecare şi durabilitate optime

Performanţă garantată a aburului

  • Abur continuu de 50 g/min.

  • Jet de abur de 250 g

  • Talpă SteamGlide Elite

  • Oprire automată de siguranţă

Jetul de abur de până la 250 g îndepărtează rapid cutele persistente

Jetul de abur de până la 250 g îndepărtează rapid cutele persistente

Pătrunde mai adânc în materiale pentru a îndepărta uşor cutele persistente.

SteamGlide Elite: talpa noastră cu cea mai bună alunecare şi rezistenţă la zgârieturi

SteamGlide Elite: talpa noastră cu cea mai bună alunecare şi rezistenţă la zgârieturi

Talpa Philips exclusivă SteamGlide Elite este cea mai bună talpă pe care o oferim, pentru alunecare desăvârşită şi rezistenţă maximă la zgârieturi.

Detartrare rapidă

Detartrare rapidă

Sistem de detartrare Quick Calc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat şi o performanţă de lungă durată a aburului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

85

Recenzii

88%

recomandă acest produs

4
3

27/10/2024

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Krásně žehlící..

Vzhled, funkce.....lehký úchop, rychlost napařování

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)

27/02/2024

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Žehlička

Skvělá žehlička, moc pěkně vyžehlené prádlo. Doporučuji

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá

10/01/2024

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Je skvělá

Se žehličkou jsem maximálně spokojená, krásně žehlí, nepouští vodu. Mohu používat vodu z kohoutku, rychle se nahřívá. Baví mě to s ní mnohem více než s původní žehličkou z marketu. Doporučuji.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená

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