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XP9201/33
XP9400/31
XP9204/30
XP9403/31
S9985/35R1
SP9883/35R1
S9980/59
Pachet de 2
Până la 6 luni de bărbierit igienic
Compatibil cu Quick Clean Pod
Formula, îmbogăţită cu lubrifianţi activi, protejează capetele de bărbierit împotriva frecării şi uzurii şi menţine aparatul de bărbierit la parametri optimi mai mult timp.
Parfumul special al cartuşului de curăţare are un miros proaspăt şi îţi oferă o senzaţie de curăţenie în timpul bărbieritului.
Complet fără alcool, lichidul de curăţare este delicat cu pielea şi este conceput pentru a oferi protecţie împotriva iritaţiilor pielii.
5.0
din 5
37
Recenzii
100%
recomandă acest produs
MariusDacian
16/06/2026
România
Produsul este bun dar pretul...
https://www.emag.ro/patroni-de-curatare-quick-clean-pod-set-2-buc-multicolor-cjk0515-26-0604-1429/pd/DKPHMP2BM/ Buna ziua, de ce exista aceasta mare diferența de preț la același produs ? Este corect sau e doar specula pe Emag ?
Acest review a fost făcut pentru CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Date of Use 2026-05-17
Acest review a fost făcut pentru CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Date of Use 2026-05-17
Nikolai Nik
14/12/2025
România
Este super ok ca sofeer pe tir e super ok lucrez pe comunitate nu-l am de mult dar este superb
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Gaboca23
03/07/2025
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Avantaje
Mert jò
Dezavantaje
Elég drága
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CC12/50 Quick Clean Pod patron
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CC12/50 Quick Clean Pod patron
Rezultate ale unor teste efectuate o agenţie de testare terţă parte, în condiţii de laborator. După 1 minut de utilizare, cartuşul poate preveni în mod eficient dezvoltarea Staphylococcus Aureus şi Candida Albicans. Pentru Staphylococcus aureus, eficacitatea este de 99,9%