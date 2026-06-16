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  • Bucură-te de bărbierit igienic în fiecare zi
  • Bucură-te de bărbierit igienic în fiecare zi
  • Bucură-te de bărbierit igienic în fiecare zi
  • Bucură-te de bărbierit igienic în fiecare zi
  • Bucură-te de bărbierit igienic în fiecare zi
  • Bucură-te de bărbierit igienic în fiecare zi
  • Bucură-te de bărbierit igienic în fiecare zi
  • Bucură-te de bărbierit igienic în fiecare zi
  • Bucură-te de bărbierit igienic în fiecare zi
  • Bucură-te de bărbierit igienic în fiecare zi

Cartuş Quick Clean Pod

CC12/50

5
| (37) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Bucură-te de bărbierit igienic în fiecare zi
Utilizarea Quick Clean Pod după fiecare bărbierit va menţine aparatul de bărbierit ca nou, îndepărtând eficient părul tăiat. Lasă aparatul de bărbierit de 10 ori mai curat decât atunci când foloseşti doar apă*.
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Produse compatibile
i9000 Prestige

i9000 Prestige
Aparat electric de bărbierit (umed&uscat) cu SkinIQ

XP9201/33

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Aparat de bărbierit electric umed/uscat - SkinIQ Pro

XP9400/31

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ

XP9204/30

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Aparat electric de bărbierit umed/uscat - SkinIQ Pro

XP9403/31

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

S9985/35R1

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Aparat recondiţionat, pentru bărbierit umed şi uscat

SP9883/35R1

Limited Edition 9000 Series

Limited Edition 9000 Series
Aparat de ras electric

S9980/59

De 10 ori mai eficient decât curăţarea cu apă*

Bucură-te de bărbierit igienic în fiecare zi

  • Pachet de 2

  • Până la 6 luni de bărbierit igienic

  • Compatibil cu Quick Clean Pod

Lubrifianţii menţin performanţele ridicate ale aparatului de bărbierit

Lubrifianţii menţin performanţele ridicate ale aparatului de bărbierit

Formula, îmbogăţită cu lubrifianţi activi, protejează capetele de bărbierit împotriva frecării şi uzurii şi menţine aparatul de bărbierit la parametri optimi mai mult timp.

Parfum proaspăt pentru bărbierit cu senzaţie de prospeţime

Parfum proaspăt pentru bărbierit cu senzaţie de prospeţime

Parfumul special al cartuşului de curăţare are un miros proaspăt şi îţi oferă o senzaţie de curăţenie în timpul bărbieritului.

Complet fără alcool

Complet fără alcool

Complet fără alcool, lichidul de curăţare este delicat cu pielea şi este conceput pentru a oferi protecţie împotriva iritaţiilor pielii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

37

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

16/06/2026

România

România

Produsul este bun dar pretul...

https://www.emag.ro/patroni-de-curatare-quick-clean-pod-set-2-buc-multicolor-cjk0515-26-0604-1429/pd/DKPHMP2BM/ Buna ziua, de ce exista aceasta mare diferența de preț la același produs ? Este corect sau e doar specula pe Emag ?

Acest review a fost făcut pentru CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Date of Use 2026-05-17

Acest review a fost făcut pentru CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Date of Use 2026-05-17

14/12/2025

România

România

Este super ok ca sofeer pe tir e super ok lucrez pe comunitate nu-l am de mult dar este superb

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

03/07/2025

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Avantaje

Mert jò

Dezavantaje

Elég drága

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CC12/50 Quick Clean Pod patron

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CC12/50 Quick Clean Pod patron

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Referințe

  1. Rezultate ale unor teste efectuate o agenţie de testare terţă parte, în condiţii de laborator. După 1 minut de utilizare, cartuşul poate preveni în mod eficient dezvoltarea Staphylococcus Aureus şi Candida Albicans. Pentru Staphylococcus aureus, eficacitatea este de 99,9%