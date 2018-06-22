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Producție oprită
Muzica nu se opreşte niciodată
Muzica mea nu se opreşte niciodată. Boxa potabilă wireless Everplay continuă redarea fără întreruperi graţie conexiunii Bluetooth puternice şi opţiunilor de încărcare intuitive. Materialul său personalizat îi conferă un aspect plăcut, dar şi o rezistenţă superioară.
10 W, 10 ore
Rază mare de acţiune Bluetooth
Rezistentă la apă şi la praf
Opţiune de încărcare rapidă
Graţie microfonului încorporat, această boxă funcţionează şi ca difuzor pentru telefon. Atunci când este recepţionat un apel, muzica este întreruptă şi poţi vorbi prin intermediul difuzorului. Organizează o întâlnire de afaceri. Sau sună-ţi prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcţiona perfect.
Încărcarea nu a fost niciodată mai uşoară. Când bateria are un nivel redus, foloseşte cablul de încărcare/cureaua USB doi în unu. Conectează-l pentru alimentare sau ataşează boxa la o geantă pentru portabilitate sporită.
Deplasează-te liber cu smartphone-ul fără grija că muzica se va întrerupe. Boxa EverPlay oferă o conexiune Bluetooth incredibil de stabilă cu rază mare de acţiune, de până la 30 de metri sau 100 de picioare, de trei ori mai mare decât standardul din domeniu. Boxele sunt echipate cu o antenă de înaltă sensibilitate şi un filtru de radiofrecvenţă pentru a minimiza interferenţele cu zgomotele de fundal.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900B boxă portabilă wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900B boxă portabilă wireless
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Avantaje
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Data utilizării 2019-11-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Data utilizării 2019-11-30
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Avantaje
Dobra jakość dźwięku
Dezavantaje
Nie ma
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2019-10-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2019-10-29