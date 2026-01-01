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Producție oprită
BT55P/00
Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
Bucură-te de viaţă cu muzică transmisă wireless de la o boxă compactă şi uşor de transportat. Culorile la modă te ajută să-ţi alegi boxa care se potriveşte stilului tău, iar bateria reîncărcabilă încorporată îţi permite să asculţi muzică oriunde şi oricând.
Bluetooth®
Baterie reîncărcabilă
2 W
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel poţi asculta cu uşurinţă muzica şi sunetele preferate din clipuri video sau jocuri, fără cabluri, cu această boxă.
Redaţi muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să vă bucuraţi de muzica proprie fără bătaia de cap a cablurilor de alimentare încurcate şi căutarea incomodă a unei prize electrice. Bucuraţi-vă acum de muzică excepţională cu libertatea pe care v-o oferă portabilitatea.
Funcţia anti-distorsiuni îţi permite să redai muzica mai tare şi îi menţine calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV şi protejează boxele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcţie încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator şi menţine tonurile înalte în intervalul amplificatorului. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcţia anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.
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