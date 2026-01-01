Funcţie anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

Funcţia anti-distorsiuni îţi permite să redai muzica mai tare şi îi menţine calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV şi protejează boxele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcţie încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator şi menţine tonurile înalte în intervalul amplificatorului. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcţia anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.