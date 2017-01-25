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Producție oprită
Bluetooth®
Baterie reîncărcabilă
2 W
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
Funcţia anti-distorsiuni îţi permite să redai muzica mai tare şi îi menţine calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV şi protejează boxele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcţie încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator şi menţine tonurile înalte în intervalul amplificatorului. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcţia anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.
4.7
din 5
11
Recenzii
100%
recomandă acest produs
dawidsab
25/01/2017
Polska
Świetny głośniczek.
Świetny głośniczek na każdą okazję ("domówki", pikniki, itp.). Czysty dźwięk, akumulatorek długo trzyma i można połączyć bezprzewodowo z laptopem, tabletem lub smartfonem. Polecam!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy
Krzdeb
20/08/2016
Polska
Cumpărător verificat
Rewelacja
Rewelacja. Nic dodać nic ująć. Sprawdza się w terenie, na działce, na rowerze. Doskonale przenosi basy jak dużo większy subwoofer.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy
Wroblewski
17/08/2015
Polska
Bardzo dobry głośnik BT .
Fajny dzwięk , łatwa obsługa i wyjątkowy styl. Brakuje jedynie funkcji zestawu głośnomówiącego. Ale i tak polecam za tak niską cene.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy