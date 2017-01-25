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  • Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
  • Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
  • Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
  • Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
  • Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
  • Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
  • Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
  • Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
  • Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
  • Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
  • Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
  • Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă

Producție oprită

boxă portabilă wireless

BT50A/00

4.7
| (11) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Aqua
Aqua
Gri
Gri
Negru
Negru
Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă
Bucură-te de viaţă cu muzică transmisă wireless de la o boxă compactă, rotundă şi uşor de transportat. Culorile puternice te ajută să-ţi alegi boxa care se potriveşte stilului tău, iar bateria reîncărcabilă încorporată îţi permite să asculţi muzică oriunde şi oricând.
Vezi toate beneficiile

Sunet puternic într-un dispozitiv care îţi încape în palmă

  • Bluetooth®

  • Baterie reîncărcabilă

  • 2 W

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Funcţie anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

Funcţie anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

Funcţia anti-distorsiuni îţi permite să redai muzica mai tare şi îi menţine calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV şi protejează boxele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcţie încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator şi menţine tonurile înalte în intervalul amplificatorului. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcţia anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.

Intrare audio pentru conectare uşoară la aproape orice dispozitiv electronic

Intrare audio pentru conectare uşoară la aproape orice dispozitiv electronic

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

11

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

25/01/2017

Polska

Polska

Świetny głośniczek.

Świetny głośniczek na każdą okazję ("domówki", pikniki, itp.). Czysty dźwięk, akumulatorek długo trzyma i można połączyć bezprzewodowo z laptopem, tabletem lub smartfonem. Polecam!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy

20/08/2016

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Rewelacja

Rewelacja. Nic dodać nic ująć. Sprawdza się w terenie, na działce, na rowerze. Doskonale przenosi basy jak dużo większy subwoofer.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

17/08/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry głośnik BT .

Fajny dzwięk , łatwa obsługa i wyjątkowy styl. Brakuje jedynie funkcji zestawu głośnomówiącego. Ale i tak polecam za tak niską cene.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

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