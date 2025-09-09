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Beard Trimmer 3000 Series Îngrijirea bărbii cu lame integral metalice
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BT3660/15
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Manual de utilizare
Beard Trimmer 3000 SeriesPieptene reglabil pentru barbă 0,5-10 mm
Beard Trimmer SeriesPieptene reglabil pentru barbă 10,5-20 m
Beard Trimmer SeriesHusă
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Dispozitiv de tăiere
Cablu USB
ShaversPerie de curăţat
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