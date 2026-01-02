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  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă
  • Tundere rapidă şi precisă

Beard Trimmer 3000 SeriesÎngrijirea bărbii cu lame integral metalice

BT3660/15

4.6
| (230) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Tundere rapidă şi precisă
Tundere rapidă şi precisă. Lamele noastre metalice cu ascuţire automată oferă rezistenţă suplimentară pentru precizie maximă pe măsură ce tunzi. În plus, cu 40 de setări de lungime, vei obţine precizia exactă dorită.
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Garanție extinsă

The world's most preferred electric male grooming brand1

Pentru linii uniforme şi clare

Tundere rapidă şi precisă

  • Lame integral din metal

  • 40 de setări de lungime

  • Trepte de precizie de 0,5 mm

  • 100% rezistent la apă

  • Timp de funcţionare de până la 80 de minute

Precizie maximă şi performanţă de lungă durată

Precizie maximă şi performanţă de lungă durată

Lamele metalice cu ascuţire automată oferă rezistenţă suplimentară, pentru precizie maximă când tunzi, şi rămân la fel de ascuţite ca în prima zi, fără a necesita lubrifiere. În plus, lamele rezistente la coroziune sunt şi uşor de curăţat.

Modelează-ţi barba cu precizia de care ai nevoie

Modelează-ţi barba cu precizia de care ai nevoie

Selectorul de precizie al aparatului de tuns are 40 de setări de lungime în trepte de 0,5 mm, ajutându-te să modelezi barba cu precizia de care ai nevoie.

Tundere eficientă şi uniformă, pentru aspectul ideal

Tundere eficientă şi uniformă, pentru aspectul ideal

Pieptenii avansaţi Lift&Trim ridică firele de păr spre lamă, prinzându-le la fiecare trecere, pentru un tuns uniform și eficient.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

230

Recenzii

91%

recomandă acest produs

2

02/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Isi face foarte bine treaba

Usurinta in utilizare, taie perfect firele din barba, silentios.

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3239/15 Aparat de tuns barba

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3239/15 Aparat de tuns barba

01/03/2023

România

România

Cumpărător verificat

Raport calitate preț

Un produs ok ! Cu toate că înainte de al cumpăra un client care avea spunea că după cca 2 ani cam începe să tragă, la așa ceva eu aleg Philips !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparat de tuns barba

12/09/2022

România

România

Cumpărător verificat

beardtrimmer

este f bun ca toate toate produsele utila si practica !

Avantaje

da

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Aparat de tuns barba

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare 