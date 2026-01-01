Petrecere la piscină. Petrecere la duş. Petrecerea ta.

Oriunde. De fiecare dată. Această boxă Bluetooth rezistentă la apă încorporează bas puternic într-un pachet compact şi oferă sunet surprinzător de puternic. Obţii opt ore de redare şi intrare audio. De la piscină până la duş, poţi da petrecerea pe care o doreşti.