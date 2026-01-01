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Producție oprită

boxă portabilă wireless

BT150A/00

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru

Petrecere la piscină. Petrecere la duş. Petrecerea ta.

Oriunde. De fiecare dată. Această boxă Bluetooth rezistentă la apă încorporează bas puternic într-un pachet compact şi oferă sunet surprinzător de puternic. Obţii opt ore de redare şi intrare audio. De la piscină până la duş, poţi da petrecerea pe care o doreşti.

Vezi toate beneficiile

Petrecere la piscină. Petrecere la duş. Petrecerea ta.

  • Bluetooth

  • Albastru

Rezistentă la apă până la 1 m timp de maximum 30 de minute. Clasa IPX7

La piscină, pe malul lacului, la duş. Această boxă rezistentă la apă din clasa IPX7 pluteşte şi poate rezista scufundării la adâncimi de până la 1 m timp de până la 30 de minute.

Durată de redare de 8 ore. Încărcare prin USB. Cablu micro USB inclus

Bateria îţi oferă 8 ore de redare la o încărcare completă. Încărcarea durează în jur de 3 ore şi este facilă, prin cablul micro USB inclus.

Butoane pe boxă pentru redare şi volum/omitere piese

Controlează muzica de la butoanele din partea laterală a boxei. Apasă pentru redare şi apasă de două ori butoanele de mărire/reducere a volumului pentru a omite melodii. Grila difuzoarelor este prevăzută cu LED-uri care luminează continuu în albastru sau intermitent în culori aleatorii.

Specificaţii tehnice

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