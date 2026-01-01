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Producție oprită
BT150A/00
Petrecere la piscină. Petrecere la duş. Petrecerea ta.
Oriunde. De fiecare dată. Această boxă Bluetooth rezistentă la apă încorporează bas puternic într-un pachet compact şi oferă sunet surprinzător de puternic. Obţii opt ore de redare şi intrare audio. De la piscină până la duş, poţi da petrecerea pe care o doreşti.
Bluetooth
Albastru
La piscină, pe malul lacului, la duş. Această boxă rezistentă la apă din clasa IPX7 pluteşte şi poate rezista scufundării la adâncimi de până la 1 m timp de până la 30 de minute.
Bateria îţi oferă 8 ore de redare la o încărcare completă. Încărcarea durează în jur de 3 ore şi este facilă, prin cablul micro USB inclus.
Controlează muzica de la butoanele din partea laterală a boxei. Apasă pentru redare şi apasă de două ori butoanele de mărire/reducere a volumului pentru a omite melodii. Grila difuzoarelor este prevăzută cu LED-uri care luminează continuu în albastru sau intermitent în culori aleatorii.
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